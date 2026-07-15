美議員提停止跨境鎮壓法案 首次定義屬嚴重罪行

美國跨黨派議員今天提出「停止跨境鎮壓法案」，草案建議涉及跨境鎮壓行徑者，可能面臨最高10年有期徒刑及最高10萬美元罰鍰。這是美國國會首次透過立法定義境外脅迫屬嚴重違法行為。

民主黨籍聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）與共和黨的柯蒂斯（John Curtis），14日提出禁止各國針對境外人士進行跨境鎮壓、脅迫與暴力為主旨法案。這是美國首次將跨境鎮壓定義為犯罪行為並訂立刑事罰則。

謝安達辦公室新聞稿指出，法案在中國施行「民族團結進步促進法」後提出。中國領導者聲稱境外人士違反民族團結新法有司法依據，但這是國家「針對」境外公民的例子，引起美國與各國關切。

謝安達表示，跨境鎮壓興起，必須採取強烈行動回應，調查與起訴挑釁攻擊異議者及身處美國批評者的惡行人士，這是跨黨派對抗國家威脅的行動。報導顯示，跨境鎮壓範圍擴大，中國等國以新型及肆無忌憚手法，試圖擴大恐嚇與政權步調不同的人。

他指出，為了保護美國土地上每個人的基本權利與自由，我們需要立法釐清事實並建立罰則，希望國會同仁盡速通過。

柯蒂斯說，外國政府不得威脅與噤聲美國境內民眾，無論是中國共產黨、伊朗政權或任何極權政府，跨境鎮壓就是攻擊美國主權與自由。法案賦予執法者更有力的工具讓違法者承擔責任，美國不會容忍這些弊端。

停止跨境鎮壓法案（The Stop TransnationalRepression Act）建議讓司法部擁有新工具，觸犯新罪行者可能面臨最高10年有期徒刑及最高10萬美元（約新台幣300萬元）罰鍰。