紐約州開全美先例 暫停新建AI大型資料中心

紐約州長侯可今天簽署行政命令，暫停紐約州興建用電規模達50MW（百萬瓦）以上的資料中心，最長達一年，讓州議員研議措施、保障居民及環境。全美約14個州考慮採取類似政策。此舉引發部分來自政壇和業界的反彈聲浪。

夏季氣溫攀升，全美近來對高耗電、高耗水的資料中心，關切也持續升高。

加州多個地方政府陸續限制開發，南加州反彈尤為明顯；洛杉磯郡、河濱郡多座城市對新建案喊卡。華盛頓州西雅圖、科羅拉多州丹佛等大城市，也相繼採取暫緩措施。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）今天簽署行政命令，在全州範圍暫停興建用電規模達50MW（百萬瓦）以上的大型資料中心，為期最長一年。期間停止受理新的申請，並暫停審查尚未完成的申請。一般大型資料中心的用電規模通常至少為100MW。

她在社群平台X發布影片指出，資料中心開發的規模與速度，已對能源和水資源造成前所未有需求，並可能推高公用事業費用，必須建立保障措施，以保護紐約州居民。

根據資料中心資訊網站Data Center Map的統計，紐約州目前共有133座資料中心，相較之下，維吉尼亞州約有全美最為密集的637座、德州約有505座、加州約有292座。

科技業者、支持者認為，暫停資料中心興建不僅會損害地方投資與就業，也可能削弱美國在全球AI競爭中的領先地位。這項棘手議題也成為年底選戰的攻防焦點之一。

美國廣播公司紐約第7台（ABC7NY）引述資料中心聯盟（Data Center Coalition）高層迪歐里歐（DanDiorio）聲明指出，「這項暫緩措施將削弱紐約州經濟，並向外界傳達紐約州不歡迎企業投資的訊號，恐造成數千萬美元投資陷入停滯或無法回收」。

白宮稍早宣布「電費支付者保護承諾」（RatepayerProtection Pledge），要求開發商自行承擔新增發電與電網升級成本，避免電價壓力轉嫁到一般家庭與小型用戶。

亞馬遜（Amazon）、Google、Meta、微軟（Microsoft）在內的科技巨頭已簽署這項承諾，同意為資料中心所需電力與輸電基礎建設買單，以降低對民生電價的衝擊。