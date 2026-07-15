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美商務部次長：為中國空殼公司生產晶片違反規定

中央社／ 華盛頓14日專電

美國商務部次長凱斯勒今天在聯邦眾議院聽證會指出，高科技業者為中國空殼公司生產晶片違背規定，美方可進行調查，規定沒有漏洞。他強調保護美國科技是優先工作。

負責商務部旗下「工業暨安全局」（Bureau ofIndustry and Security，BIS）業務的商務部次長凱斯勒（Jeffrey Kessler），今天出席聯邦眾議院外交委員會「2027年度工業暨安全局預算：人工智慧軍備競賽與工安局辦公室」聽證會，議員高度關注美國限制對中國晶片輸出及科技業者執行狀況。

凱斯勒指出，一年多來BIS收取的罰款大幅提升，局內人員工作超量，業務超出負荷，執法部門也是如此，應大幅提升執法人員數量才能保護美國重要科技。

外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）質詢，中國企業無法購買美國先進晶片，科技研究業者TechInsights指出，2024年中國華為利用空殼公司取得台積電製造約300萬顆AI晶片。工業暨安全局在事件揭露後落實對晶片業者規定，避免發生類似為華為生產晶片的意外。

她指出，問題是中國業者在馬來西亞與新加坡等東南亞海外子公司，濫用規定漏洞。目前晶片業者是否須經批准，才能為不在禁制令國家名單、但也未獲核准的業者製造人工智慧（AI）晶片。

凱斯勒表示，依現行規定，晶片業者對受出口管制條例限制國家企業的人頭公司提供先進AI晶片，當然違反規定，美國可進行調查。規定很清楚沒有漏洞。

他強調，（防止中國背後管道取得美國科技）是工業暨安全局主要優先工作。

民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）批評，BIS自去年10月就未把中國業者列入出口禁制名單，這是10多年來未有的。他詢問，輝達H200晶片是否已對中國或香港輸出？

凱斯勒表示，就他所知「是的」，但數量不多，BIS近期已向委員會提供不對外公開資料。凱斯勒也證實已核准出售，但內容已提供外委會，不對外公開。

他再度強調，只有少量H200與貨運輸出，非常少量瑣碎。

晶片 凱斯勒 聯邦眾議院

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