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葛理漢驟逝 胞妹遞補南卡參議員遺缺
美國南卡羅來納州州長麥馬斯特十三日宣布，南卡州聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）驟逝的參院遺缺，將由葛理漢的胞妹達琳．葛理漢．諾登（Darline Graham Nordone）出任臨時遞補人選，直到葛理漢原本任期於二○二七年一月結束。
達琳在記者會上說，「這是無比榮幸」。數十名葛理漢生前助理、競選團隊顧問在記者會上站在她的背後，某些人含著淚光。她說，一直受到哥哥照顧，「現在換我為他挺身而出」。
正在角逐參議員「五連霸」的葛理漢十一日晚間過世，享壽七十一歲。法醫報告初步研判死因為主動脈剝離。
葛理漢兄妹兩人從小關係密切，父母先後過世之後，葛理漢獨自撫養妹妹，成為她的法定監護人。
今年稍早，葛理漢提交角逐連任的申請文件時，達琳帶著孩子跟孫子孫女陪同表示支持。
麥馬斯特說，葛理漢過世後，十二日凌晨時分跟達琳通電話，邀請她遞補參議員遺缺，她哽咽答應。麥馬斯特表示，他把挑選達琳的決定告知川普總統，川普認為是「很棒的主意」。
達琳畢業於查爾斯頓學院，擁有復健諮商碩士學位。六十二歲的她育有兩個孩子，曾經擔任配鏡師，也曾在多個州政府機關任職，包括南卡州盲人委員會、州政府就業與勞工廳，除了支持兄長之外並無從政經驗。
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