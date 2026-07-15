專家：川普家族政商利益削弱對政府採購程序信任

華盛頓郵報報導，專家指出，美國總統川普的兩個兒子小唐納和艾瑞克投資的多家企業獲得政府合約，這些交易行為削弱大眾對政府採購程序的信任，兩兄弟可能藉由他們與川普的密切關係獲取利益。

報導說，以無人機領域而言，川普兩子至少投資或擔任過四家無人機製造商顧問，而這些公司都在川普第二任期間獲得政府合約。美國無人機產業已受惠於川普政策，包括聯邦通信委員會（ＦＣＣ）於去年十二月要求停止進口新的中國製無人機，以及川普於去年六月簽署行政命令，要求聯邦政府各機關加速美國製無人機技術的測試與商業化。

在川普家族之前，也曾有總統家族成員任職於政府高度監管或仰賴政府資金的產業。例如，前總統拜登擔任副總統期間，兒子杭特曾擔任企業顧問；而老布希擔任副總統時，他的兩個兒子則在石油公司工作。

儘管如此，一些倫理專家指出，川普家族涉足可能因聯邦政策與政府決策而受益的私人企業，其規模之龐大，帶來前所未有的倫理挑戰。

華盛頓大學法學院教授凱瑟琳．克拉克表示：「即使不向中國購買無人機確實符合公共利益，但當川普家族同時能從中獲得財務利益時，人們完全有理由懷疑這項政策是否真正符合公共利益。」