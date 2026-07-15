美關稅退款 加重赤字壓力

由於美國總統川普去年實施的關稅措施被最高法院判定違法，使聯邦政府必須退還龐大的關稅，導致2026年度（去年10月起）前九個月聯邦赤字達到1.37兆美元，比2025年度同期不減反增2%；6月單月赤字則為1,200億美元。聯邦赤字增加，加上油價回升，帶動公債殖利率進一步上升。

在今年2月最高法院判決之前，聯邦赤字曾持續縮小，主因就業與經濟成長強勁，使政府稅收增加，再加上關稅收入激增。但最近幾周因為政府須退還關稅，使赤字激增。

2026年度前九個月，聯邦收入增加1,430億美元（4%），達4.151兆美元；支出增加1,720億美元（3%），達5.518兆美元。同期間關稅淨收入為1,630億美元，高於去年度同期的1,080億美元。

財政部數據顯示，6月關稅收入淨減少256億美元，關稅退款達492億美元；5月淨收入減少420億美元，關稅退款近220億美元。政府估計關稅退還總額將達1,600億美元。

財政部6月所有負債的總利息支出比去年同期增加28%，達1,850億美元；所幸聯邦信託基金的利息收入增加到700億美元，抵消了部分利息負擔。

目前美國貿易代表署（USTR）正在對大約60個國家進行「違反強迫勞工禁令」調查，並以此作為提高關稅的基礎，以彌補赤字；艾維克合夥公司預估今年全年最終關稅收將超過3千億美元。