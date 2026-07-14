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美國宣布全面反制國際刑事法院 控威脅國家主權

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國今天宣布對國際刑事法院（ICC）展開全面行動，可能包括進一步制裁等手段，並指控ICC對「美國主權構成無法容忍的威脅」。路透
美國今天宣布對國際刑事法院（ICC）展開全面行動，可能包括進一步制裁等手段，並指控ICC對「美國主權構成無法容忍的威脅」。路透

美國今天宣布對國際刑事法院（ICC）展開全面行動，可能包括進一步制裁等手段，並指控ICC對「美國主權構成無法容忍的威脅」。

綜合法新社與路透社報導，川普政府表示將向其他國家施壓，要求他們退出ICC。此舉意味著美國孤立ICC的力道大增，企圖切斷外界的政治與財政支持。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）透過影片聲明指出：「國際刑事法院和其盟友正在向我國發動戰爭，靠的不是子彈或飛彈，而是法令、協定和所謂國際法的力量。」

美國國務院在聲明中表示，這場行動將「系統性削弱國際刑事法院的運作能力，阻止他們對美國軍人或官員下手，或以其他方式威脅美國主權」。

一名不願具名的國務院官員向法新社透露，美國過去曾制裁某些被認定威脅到美國利益的法院官員，但這次新的「全政府」行動，將進一步施壓其他國家，要求「退出國際刑事法院，並切斷所有對法院的財政支持」。

川普去年2月重返白宮不久，華府當局就曾凍結數名ICC官員資產並祭出旅行禁令，原因是ICC對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在加薩戰爭中的行為發布逮捕令。

然而，國務院今天將焦點轉向ICC對「美國主權構成難以容忍的威脅」，稱法院「宣稱有權起訴、甚至監禁代表美國國家利益行事的美國軍人與官員」。

國務院聲明說：「美國人從未同意這一點，自ICC成立以來，歷任美國總統都堅持主張ICC對美國人沒有管轄權。」

國務院官員表示，美方「也將密切關注哪些國家會和我們站在同一陣線」，並稱「那些依賴美國援助，卻拒絕否定ICC虛假權威的國家，恐將面臨更嚴格的審視。」

國際刑事法院發言人馬耶（Oriane Maillet）表示，現階段不會對此事發表評論。

日本時事通信社報導，日本內閣官房長官木原稔今天在記者會，就盧比歐敦促締約國退出ICC表示，「將抱持憂慮並密切關注」。

木原強調，日本基於重視打擊重大犯罪及法治的立場，「一貫支持ICC」。他也表示，日本將與其他締約國合作，同時密切觀察美國今後的應對。

日本「朝日新聞」報導，成立於2002年的ICC是追究戰爭犯罪等，守護「法治」的國際司法機構，目前由國際刑事法院法官赤根智子擔任ICC院長。赤根也是ICC成立以來，第一個擔任這個職位的日本人。日相高市早苗今年1月曾與赤根等人在首相官邸會面，確認將合作以強化法治。

美國 盧比歐 國務院

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