葛蘭姆驟逝 胞妹暫代聯邦參議員席次

美國共和黨籍重量級人物葛蘭姆驟逝後，他的聯邦參議院懸缺確定由胞妹接任。在美國總統川普公開喊話數小時後，南卡羅來納州州長今天正式任命她接替兄長完成剩餘任期。

法新社報導，71歲的葛蘭姆（Lindsey Graham）週末期間突然過世後，胞妹達琳．葛蘭姆．諾多恩（Darline Graham Nordone）將接替他在聯邦參議院的席次，直到明年1月任期結束為止。

在宣布這項任命時，南卡羅來納州州長麥馬斯特（Henry McMaster）表示，能請葛蘭姆的胞妹接棒、完成兄長未竟的工作，「是我的榮幸」。

諾多恩說，葛蘭姆「向來支持我，現在換我來支持他」。她進一步表示：「我哥是最棒的人，是傑出的領袖，也是名副其實的君子。」

葛蘭姆是外交政策鷹派人物，也是川普親近盟友。稍早前，川普（Donald Trump）曾推薦由諾多恩接替葛蘭姆的席次。他在「真實社群」（Truth Social）平台發文形容，這項任命是向葛蘭姆「最好的致敬」方式。

諾多恩的任命是暫時性的。南卡羅來納州共和黨人將於8月11日舉行特別黨內初選，以選出投入11月期中選舉的候選人。而期中選舉勝出的一方，將於明年1月展開完整的6年聯邦參議員任期。