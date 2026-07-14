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川普關稅遭最高法院判違法 美退還企業810億美元
美國當局今天公布的預算數據顯示，聯邦最高法院裁定部分關稅措施違法後，政府已退還先前企業繳納的關稅共810億美元（約新台幣2.6兆元）。
法新社報導，關稅一直是美國總統川普去年重返白宮後經濟政策的重要支柱。
不過，聯邦最高法院今年2月裁定川普政府加徵的大部分額外關稅違法，迫使政府將已徵收的款項退還給先前繳納稅款的企業。
根據預算資料，本財政年度（始於2025年10月）截至目前已退還810億美元關稅，遠高於上個財年同期的50億美元。
財政部官員向媒體表示，退稅金額大增幾乎完全是受到最高法院裁決影響，其中多數退稅集中於5月及6月發放。
川普曾將關稅政策視為解決經濟問題的萬靈丹，主張可藉此促使製造業回流美國、爭取更有利的貿易協議，並縮減聯邦預算赤字。然而，聯邦預算赤字去年曾因關稅收入增加而略微縮減，如今又再度擴大。
數據顯示，本財政年度前9個月的聯邦預算赤字高達1兆3670億美元，較去年同期增加2%。
此外，美國國債利息支出已突破1兆美元，較去年同期增加14%；受到中東戰事影響，國防支出也增加5%。
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