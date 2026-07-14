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川普曝最後通話：葛理漢有些疲倦
美國共和黨籍南卡羅萊納州聯邦參議員葛理漢十一日晚間猝逝，享年七十一歲。哥倫比亞特區法醫辦公室初步調查研判，葛理漢的死因為「主動脈剝離」，肇因於動脈粥狀硬化性心血管疾病。
紐約時報報導，葛理漢猝逝前數小時，才結束俄烏戰爭爆發以來第十次烏克蘭行程返回華府。他十日在基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基，並表示已與兩黨參議員及白宮取得突破，可望對俄羅斯實施嚴厲新制裁。他在返美前樂觀表示，相信各方已找到結束戰爭的辦法。
美國總統川普透露，葛理漢十一日晚間曾致電，當時葛理漢聽來有些疲倦，但整體狀況正常，沒有明顯異狀。川普形容葛理漢是「非常要好的朋友」，並下令全美降半旗致哀。
葛理漢二○○二年進入參院，長期主張美國應積極介入國際事務。川普去年重返白宮後，葛理漢在基輔與白宮之間扮演重要的非正式中間人，試圖化解川普與澤倫斯基在軍援及談判上的歧見。他的辭世，使烏克蘭失去川普政治圈內最具影響力的支持者之一。澤倫斯基十二日在X發文悼念，稱美國與世界失去一位意志堅定的領袖。
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