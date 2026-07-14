美國參院 葛理漢71歲病逝 麥康諾入院

美國共和黨籍聯邦參議員葛理漢十一日突然過世，另一位資深議員麥康諾近期緊急入院，十二日首度公開聲明未患重症，將努力返回議場。美國國會參院二位資深議員陸續因辭世與意外無法到場，共和黨雖仍居多數，但未來表決恐出現變數。

麥康諾與葛理漢兩位參議員都是本屆國會成員，而本屆參議院是美國史上第三屆年齡最老的國會。根據統計，現任眾議院議員平均年齡為五十八歲，參議員平均年齡接近六十四歲。

七十一歲的共和黨籍聯邦參議員葛理漢突然病逝，消息震撼國會山莊。葛理漢的選區南卡羅萊納州依據法令，州長麥馬斯特有權指派接替人選，但可能的競爭者眾，恐一時無法出現人選。

此外，今年八十四歲的同黨籍參議員麥康諾六月中因緊急醫療事故送醫，無法現身議場投票。麥康諾辦公室指狀況已漸改善，參院多數黨領袖熊恩也與他通話約二十分鐘。

麥康諾十二日在參議員網站發表對選民聲明指出：「醫生已確認我沒有骨頭碎裂、腦震盪，沒有心臟病、中風、腫瘤或內出血。但曾一度短暫無意識被送醫，過去幾周獲得極佳照護，但期間必須治療輕微肺炎。」聲明強調，會持續努力盡快回到參院，也會向選民公開康復進度。

兩位共和黨建制派資深參議員一個月內過世與意外入院，可能動搖參院席次與投票結果。早前參院共和黨與民主黨、獨立派議席為五十三比四十七。共和黨一人過世、一人如缺席，總席次將降為九十八席，兩黨為五十一比四十七，共和黨雖仍居多數，但表決恐出現變數。

華府智庫兩黨政策中心主任索寧表示：「很遺憾，參議院確實經常要處理這類問題。如果參議員喪失行為能力，那麼結束他職務的唯一途徑就是任期屆滿、去世、被驅逐或辭職。」

麥康諾自一九八五年出任參議員，長期擔任共和黨黨鞭與黨團領袖，目前是參院排名第二的資深議員，並擔任規則與行政委員會主席，他已宣布明年初離任。