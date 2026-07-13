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「這裡不是遊樂場」 美國中餐館向失控孩童顧客父母罰款獲讚

香港01／ 撰文／王海
美國舊金山灣區一間中餐廳老闆近日在網上走紅，因為他「夠膽」向那些光顧其餐館，但未能管好自己行為失控孩子的家長收取高達327美元的罰款。 圖／IG@You You Xue
美國舊金山灣區一間中餐廳老闆近日在網上走紅，因為他「夠膽」向那些光顧其餐館，但未能管好自己行為失控孩子的家長收取高達327美元的罰款。 圖／IG@You You Xue

美國舊金山灣區一間中餐廳的老闆近日在網上走紅，因為他「夠膽」向那些光顧其餐館，但未能管好行為失控孩子的家長收取高達327美元（約台幣10,500元）的罰款。這名華裔老闆向媒體表示，他過往曾目睹一些「瘋狂」的行為，例如孩子們在他的餐廳內到處亂跑，以及家長們在卡位為孩子換臭尿布等。

據《紐約郵報》報導，在舊金山南部經營兩間餐廳的薛先生表示，他已對一些頑皮幼兒的家長處以罰款，這些幼兒在他的福斯特城餐廳內砸壞信用卡的讀卡機、用餐具在桌子上刻畫圖案，甚至打爛茶杯。

薛先生表示：「我的員工和侍應（服務生）被迫替其他家長管教孩子，這不是他們的工作。」

薛先生指：「現在的育兒方式太隨意了，我當年如果像這些孩子一樣行事，早就被揍得鼻青臉腫。」

據報導，這間餐廳的菜單可以透過掃描二維碼落單（廣東話點餐之意），其中包含一條提示訊息，要求家長「請管好您的孩子」。

提示訊息寫道：「薛記餐廳（Chez Xue）是一間適合家庭用餐的餐廳。但是，我們不是遊樂場。」

報導指，一家人因為孩子不小心摔壞了信用卡讀卡機螢幕而被罰款327.03美元（約台幣10,500元）；另一位家長因為孩子用餐具劃花了餐桌而被罰款109.38美元（約台幣3512元）。根據提示訊息，還有一位倒楣的家長因為打碎了一個茶杯而被罰款5.37美元（約台幣172元）。

報導又提到，假如孩子完全是意外損壞物品，家長不會被罰款，但薛先生認為，鑑於近年來顧客行為的持續「惡化」，這項規定是必要的。

薛先生稱：「我們不怪孩子們。我很自豪，這是一家樸實無華的餐廳，民眾可以帶全家一起來用餐。這是為了提醒那一小部分不盡責的家長，請你們盡到自己的責任，這樣我們才能安心工作。」

這項嚴格的規定在網上瘋傳後，薛先生在X平台上獲得許多評論者的讚賞。

據Yelp網站介紹，薛先生的Chez Xue餐廳以其香辣牛肉、教父涼麵和蔥油餅而聞名。

Chez Xue的姊妹餐廳位於加州的米爾布雷（Millbrae），同樣備受好評，並榮登2021年米其林指南。

薛先生在網上表示，自從他發布那份告示後，不文明行為「急劇」減少。

這位擁有十年餐飲經驗的老闆表示，他很高興這則爆紅事蹟「引發有關餐廳營運問題的討論」。

薛先生認為：「我看得出來，我們（的舉動）確實引起大家的共鳴。尊重餐廳和其他顧客，而不是把餐廳當成遊樂場，這完全是常識。」

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文章授權轉載自《香港01》

美國 舊金山 華裔

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