「這裡不是遊樂場」 美國中餐館向失控孩童顧客父母罰款獲讚

美國舊金山灣區一間中餐廳的老闆近日在網上走紅，因為他「夠膽」向那些光顧其餐館，但未能管好行為失控孩子的家長收取高達327美元（約台幣10,500元）的罰款。這名華裔老闆向媒體表示，他過往曾目睹一些「瘋狂」的行為，例如孩子們在他的餐廳內到處亂跑，以及家長們在卡位為孩子換臭尿布等。

據《紐約郵報》報導，在舊金山南部經營兩間餐廳的薛先生表示，他已對一些頑皮幼兒的家長處以罰款，這些幼兒在他的福斯特城餐廳內砸壞信用卡的讀卡機、用餐具在桌子上刻畫圖案，甚至打爛茶杯。

薛先生表示：「我的員工和侍應（服務生）被迫替其他家長管教孩子，這不是他們的工作。」

薛先生指：「現在的育兒方式太隨意了，我當年如果像這些孩子一樣行事，早就被揍得鼻青臉腫。」

據報導，這間餐廳的菜單可以透過掃描二維碼落單（廣東話點餐之意），其中包含一條提示訊息，要求家長「請管好您的孩子」。

提示訊息寫道：「薛記餐廳（Chez Xue）是一間適合家庭用餐的餐廳。但是，我們不是遊樂場。」

報導指，一家人因為孩子不小心摔壞了信用卡讀卡機螢幕而被罰款327.03美元（約台幣10,500元）；另一位家長因為孩子用餐具劃花了餐桌而被罰款109.38美元（約台幣3512元）。根據提示訊息，還有一位倒楣的家長因為打碎了一個茶杯而被罰款5.37美元（約台幣172元）。

報導又提到，假如孩子完全是意外損壞物品，家長不會被罰款，但薛先生認為，鑑於近年來顧客行為的持續「惡化」，這項規定是必要的。

薛先生稱：「我們不怪孩子們。我很自豪，這是一家樸實無華的餐廳，民眾可以帶全家一起來用餐。這是為了提醒那一小部分不盡責的家長，請你們盡到自己的責任，這樣我們才能安心工作。」

這項嚴格的規定在網上瘋傳後，薛先生在X平台上獲得許多評論者的讚賞。

據Yelp網站介紹，薛先生的Chez Xue餐廳以其香辣牛肉、教父涼麵和蔥油餅而聞名。

Chez Xue的姊妹餐廳位於加州的米爾布雷（Millbrae），同樣備受好評，並榮登2021年米其林指南。

薛先生在網上表示，自從他發布那份告示後，不文明行為「急劇」減少。

這位擁有十年餐飲經驗的老闆表示，他很高興這則爆紅事蹟「引發有關餐廳營運問題的討論」。

薛先生認為：「我看得出來，我們（的舉動）確實引起大家的共鳴。尊重餐廳和其他顧客，而不是把餐廳當成遊樂場，這完全是常識。」

A Chinese restaurant in the Bay Area is fining parents for their out-of-control kids.



The owner of Chez Xue says he has had enough of poorly behaved children in his restaurant, so he is now fining parents.



You You Xue says one customer changed a dirty diaper next to another… pic.twitter.com/NWfvH26xAy — Collin Rugg (@CollinRugg) July 9, 2026

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文章授權轉載自《香港01》