破紀錄熱浪席捲美國中部 多地高溫創歷史新高

破紀錄熱浪今天席捲美國中部，打破北部平原到洛磯山脈（RockyMountains）等地的高溫紀錄。

法新社報導，根據美國國家氣象局（NationalWeather Service）初步資料，在猶他州（Utah）首府鹽湖城（Salt Lake City）以及蒙大拿州（Montana）最大城比靈斯（Billings），最高溫皆達到華氏109度（約攝氏43度）。

兩座城市氣溫都改寫逾150年有紀錄以來的歷史新高，分別超越先前的華氏107度（攝氏41.7度）及華氏108度（攝氏42.2度）最高溫紀錄。

酷熱高溫也阻礙了在科羅拉多州（Colorado）和猶他州的大規模野火救災，預計高溫會持續到周二。

就在一周前，美國東部才遭受另一波熱浪侵襲，紐約（New York）及費城（Philadelphia）氣溫一度攀升至約華氏104度（約攝氏40度）。

受氣候變遷影響，全世界熱浪日益頻繁且更加猛烈，主要是因為煤炭、石油、天然氣的燃燒，以及溫室氣體的排放。

西歐也經歷了有紀錄以來最炎熱的6月。根據世界衛生組織（WHO）統計，該波熱浪導致超過1300人喪生。