快訊

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急徵求免費外牆

致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法「2要求+5增訂」

聽新聞
0:00 / 0:00

破紀錄熱浪席捲美國中部 多地高溫創歷史新高

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
破紀錄熱浪今天席捲美國中部，打破北部平原到洛磯山脈等地的高溫紀錄。法新社
破紀錄熱浪今天席捲美國中部，打破北部平原到洛磯山脈等地的高溫紀錄。法新社

破紀錄熱浪今天席捲美國中部，打破北部平原到洛磯山脈（RockyMountains）等地的高溫紀錄。

法新社報導，根據美國國家氣象局（NationalWeather Service）初步資料，在猶他州（Utah）首府鹽湖城（Salt Lake City）以及蒙大拿州（Montana）最大城比靈斯（Billings），最高溫皆達到華氏109度（約攝氏43度）。

兩座城市氣溫都改寫逾150年有紀錄以來的歷史新高，分別超越先前的華氏107度（攝氏41.7度）及華氏108度（攝氏42.2度）最高溫紀錄。

酷熱高溫也阻礙了在科羅拉多州（Colorado）和猶他州的大規模野火救災，預計高溫會持續到周二。

就在一周前，美國東部才遭受另一波熱浪侵襲，紐約（New York）及費城（Philadelphia）氣溫一度攀升至約華氏104度（約攝氏40度）。

受氣候變遷影響，全世界熱浪日益頻繁且更加猛烈，主要是因為煤炭、石油、天然氣的燃燒，以及溫室氣體的排放。

西歐也經歷了有紀錄以來最炎熱的6月。根據世界衛生組織（WHO）統計，該波熱浪導致超過1300人喪生。

熱浪 高溫 美國

延伸閱讀

好讀周報／閣樓變烤箱！歐洲熱浪強襲 巴黎「危險空間」死亡風險高4倍

德國今年已有超過5千人因熱而死...其中約83%是75歲以上高齡者

歐洲熱浪其實是人禍？升溫速度是全球的2倍 無人為暖化根本不可能發生

歐洲熱浪帶動需求大爆發！移動分離式冷氣多國賣到缺貨 二手溢價飆至3倍

相關新聞

「這裡不是遊樂場」 美國中餐館向失控孩童顧客父母罰款獲讚

美國舊金山灣區一間中餐廳的老闆近日在網上走紅，因為他「夠膽」向那些光顧其餐館，但未能管好行為失控孩子的家長收取高達327美元（約台幣10,498元）的罰款。這名華裔老闆向媒體表示，他過往曾目睹一些「瘋狂」的行為，例如孩子們在他的餐廳內到處亂跑，以及家長們在卡位為孩子換臭尿布等。

妻子臨盆仍遭遣返…川普強硬打擊無證移民 86名「追夢人」被驅逐

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府推出的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）原本旨在保護幼年隨家人入境的...

「寫寄語抽門票」紐約中央公園世界盃決賽派對 5萬人免費看

2026年美加墨世界盃進入四強賽高潮，總決賽定於7月19日(周日)東部時間下午3時在紐約/新澤西球場開賽。而在與決賽場地隔河相望的曼哈頓中央公園，則將舉辦一場有5萬人參加的、全球最大的公共觀賽派對。派對的門票將在本周內陸續以抽獎的形式發放，紐約人現仍可在線報名參加。

參議員猝逝／葛理漢重要地位難取代 共和黨尋代理人遇挑戰

南卡羅來納州共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)11日晚間因突發疾病，短時間內搶救不及而辭世，享壽71歲。他的重量級地位，讓共和黨在找尋期中選舉替代候選人，及推動川普總統議程時面臨挑戰。

美國重量級友台議員葛理漢驟逝！初步死因出爐 川普曝最後通話內容

國會山報報導，美國共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢於美國時間11日逝世，享壽71歲。華府首席法醫辦公室研判，初步死因是動脈粥狀硬化引發主動脈剝離。

葛蘭姆死因初判主動脈剝離 川普：發病前幾分鐘才通話

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆辦公室今天表示，葛蘭姆昨夜因動脈硬化引發的心臟疾病辭世，享壽71歲。美國總統川普談到葛蘭姆猝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。