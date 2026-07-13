不用再主動申請！美國IRS明年起自動判定罰款減免

美國國稅局（IRS）將簡化罰款減免程序，未來符合資格的納稅人若發生逾期申報、逾期繳稅或逾期存入稅款等情況，系統將自動免除相關罰款，不必再主動提出申請。資誠提醒，這項措施並非免除欠稅，納稅人仍須補繳稅款、利息及其他不在適用範圍內的罰款。

IRS於2026年7月8日宣布推出「罰款自動豁免機制」（Automatic Exemption from Penalty，AEP），預計自2026年夏季開始實施，適用於2025年度所得稅申報案件，以及2026年起的季度申報案件。

依規定，納稅人若在過去3年，或連續12個季度內，都有按時申報及繳納稅款的紀錄，之後即使發生逾期申報、逾期繳稅或逾期存入稅款，IRS系統也會自動判斷是否符合免罰資格。符合條件者無須採取任何行動，IRS將不會核課相關罰款，並會發函通知納稅人。

過去IRS主要採用「首次罰款減免」（First Time Abate，FTA）制度。具有良好申報紀錄的個人或企業，如果發生特定違規情形，可以要求撤銷罰款，但必須主動聯繫IRS或提出正式申請。若納稅人不了解規定或未提出申請，即使符合資格，也可能無法取得減免。

AEP最大的改變，就是將申請制改為自動判定。FTA通常是IRS先核課罰款，納稅人申請後再予以撤銷；AEP則是在處理申報資料時直接判斷資格，符合條件便不核課罰款，可省去申請及等待審查的時間，也能降低因資訊落差造成的待遇差異。

IRS表示，FTA將自2026年夏季起逐步退場。在制度轉換期間，部分符合資格的納稅人仍可能收到2025年度所得稅或2026年季度申報案件的罰款通知，此時若認為自己符合FTA資格，仍可向IRS申請減免。

自2027年1月1日起，原始申報期限落在該日之後的案件，將正式以AEP取代FTA，成為主要的行政性罰款減免機制。AEP可免除的項目包括逾期申報、逾期繳納及逾期存入稅款罰款，其中逾期繳納罰款也不會持續累積。

不過，AEP並非全面免責。納稅人仍須繳清原本應納的稅款及相關利息，部分資訊申報表及特殊事件申報案件也不適用。如果不符合AEP資格，仍可提出「合理理由聲明書」，向IRS申請罰款減免。

資誠聯合會計師事務所美國業務負責人蘇宥人表示，AEP反映IRS正透過系統化及自動化方式管理罰款減免，可同時降低納稅人與IRS的行政成本。企業及個人仍應維持良好的申報、繳稅紀錄，並建立完善的稅務管理機制，才能降低遭罰風險，也確保未來有機會適用自動免罰制度。