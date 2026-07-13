美國重量級友台議員葛理漢驟逝！初步死因出爐 川普曝最後通話內容

國會山報報導，美國共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢於美國時間11日逝世，享壽71歲。華府首席法醫辦公室研判，初步死因是動脈粥狀硬化引發主動脈剝離。

葛理漢（Lindsey Graham）自2003年起擔任聯邦參議員，是美國國會內長期支持台灣的重要人物，生前曾三度訪問台灣，包括2022年率領跨黨派代表團晉見前總統蔡英文；葛理漢也是美國總統川普的政治盟友。

葛理漢辦公室早前聲明表示，葛理漢11日晚間因「短暫且突發的疾病」去世。

華府首席法醫迪亞茲（Francisco Diaz）的辦公室指出，葛理漢死於動脈粥狀硬化性心血管疾病引發的主動脈剝離。不過，由於毒物學及顯微鏡檢驗尚未完成，死亡證明目前仍列為待定，待所有檢驗結果出爐後，才會正式更新死因及死亡方式。

NBC取得的緊急通訊錄音顯示，救護人員11日晚間接獲葛理漢位於華府國會山莊住處發生「心臟驟停」的通報，抵達現場後對他施行心肺復甦術。現場照片顯示，救護人員以擔架將葛理漢抬出住處，隨後送上救護車，現場另有多輛警車及消防車。

葛理漢去世前數小時才結束烏克蘭行程，10日會晤烏克蘭總統澤倫斯基，隨後返回華府。

川普12日受訪透露，葛理漢返美後不久，曾於11日晚間與川普通話。川普說，葛理漢當時聽起來有些疲倦，但整體狀況正常，並未出現明顯異狀。幾小時後傳出噩耗。

川普稱，葛理漢11日傍晚致電討論目前在參議院支持不足的「保障美國選民資格法案」（SAVE America Act）。葛理漢雖坦言疲倦，仍盼推動法案過關；川普則告訴他，「我們會完成的，很快再見。」兩人原本還可能於12日碰面。他說，葛理漢走得很快，「或許這並不是最糟的離開方式」。

主動脈剝離是主動脈內層撕裂，血液灌入血管壁後造成分離，嚴重時可能引發致命性出血。患者多為60多歲至70多歲男性，常見症狀包括突發劇烈胸痛、背痛、腹痛或失去意識。葛理漢有心臟病家族史，其父親也曾於68歲時因心臟病發作去世。