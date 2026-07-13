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葛蘭姆死因初判主動脈剝離 川普：發病前幾分鐘才通話
美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆辦公室今天表示，葛蘭姆昨夜因動脈硬化引發的心臟疾病辭世，享壽71歲。美國總統川普談到葛蘭姆猝逝的消息時說，兩人不久前才通過電話。
川普接受路透社訪問時說，在葛蘭姆（LindseyGraham）身體不適前「幾分鐘」，他才與對方通過電話，並駁斥外界對其死訊的諸多揣測。
他表示：「外界有一些傳聞，但我認為他只是經歷了一場短暫且突發的疾病。他是心臟病發。」
川普還說：「他是我的朋友，非常要好的朋友，失去他令人非常悲痛。」
葛蘭姆辦公室透過電子郵件表示，哥倫比亞特區法醫初步判定，葛蘭姆死因為「主動脈剝離」。主動脈是人體最大動脈，負責將血液從心臟輸送到全身，當血管壁受損或撕裂，就會形成主動脈剝離。
初步判定顯示，葛蘭姆病因為動脈粥狀硬化性心血管疾病。
川普已下令全美降半旗，以悼念葛蘭姆。
葛蘭姆曾是川普最嚴厲的批評者之一，2015年受訪時更形容川普是「煽動種族對立、排外且帶有宗教偏見的人」，不過兩人之後建立緊密關係，葛蘭姆不僅成為川普的忠實盟友，也經常與川普一起打高爾夫球。
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