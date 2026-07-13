葛蘭姆過世麥康奈入院 動搖美參院兩黨席次

共和黨籍美國聯邦參議員葛蘭姆11日突然過世，另一位資深議員麥康奈近期緊急入院，今天首度公開聲明未患重症，將努力返回議場。美國國會參院2位資深議員陸續因辭世與意外無法到場，共和黨雖仍居多數，但未來表決恐出現變數。

71歲的共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（LindseyGraham）突然病逝，消息震撼國會山莊。選出葛蘭姆的南卡羅來納州依據法令，州長麥馬斯特（HenryMcMaster）有權指派接替人選，但可能的競爭者眾，恐一時無法出現人選。

此外，今年84歲的同黨籍參議員麥康奈（MitchMcConnell）6月中因緊急醫療事故送醫，無法現身議場投票。麥康奈辦公室指狀況已漸改善，參院多數黨領袖圖恩（John Thune）也與他通話約20分鐘。

麥康奈今天在參議員網站發表對選民聲明指出，「醫生已確認我沒有骨頭碎裂、腦震盪，沒有心臟病、中風、腫瘤或內出血。但曾一度短暫無意識被送醫，過去幾週獲得極佳照護，但期間必須治療輕微肺炎。」

聲明強調，會持續努力盡快回到參院，也會向選民公開康復進度。

兩位共和黨建制派資深參議員一個月內過世與意外入院，可能動搖參院席次與投票結果。早前參院共和黨與民主黨、獨立派議席為53比47。共和黨一人過世、一人如缺席，總席次將降為98席，兩黨為51比47，共和黨雖仍居多數，但表決恐出現變數。

有線電視新聞網（CNN）早前引用麥康奈華府住處鄰居提供的影像報導，6月14日上午8時30分左右，救護車與消防車抵達街道封街，另一名鄰居指約9時左右，有人躺在擔架被抬出，並看見患者臉部為麥康奈，不過警方沒有證實。

麥康奈的妻子為華裔前運輸部長趙小蘭。新華社報導，趙小蘭6月17日與中國國家副主席韓正會面。趙小蘭在麥康奈送醫後3天現身北京引起各界揣測，麥康奈辦公室今天公開聲明同時提供她與丈夫的合照。

麥康奈自1985年出任參議員，長期擔任共和黨黨鞭與黨團領袖，目前是參院排名第2的資深議員，並擔任規則與行政委員會主席，他已宣布明年初離任。

麥康諾選區肯塔基州雖為共和黨鐵票區，聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）初選通過，將接手角逐麥康奈的參院席次。美國國會議員健康狀況欠缺透明及保護個人隱私議題再度成為焦點。

已故民主黨籍聯邦參議員范士丹（DianneFeinstein）2023年9月辭世，過世前已無法前往議場投票。