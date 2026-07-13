美議員葛蘭姆過世 美媒：心臟驟停曾心肺復甦搶救

美國總統川普今天對聯邦參議員葛蘭姆突然病逝表示不清楚原因。「華爾街日報」引述搶救通聯紀錄報導，報案現場有人心臟驟停，醫護曾進行心肺復甦搶救。

共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）11日突然過世，美國總統川普（Donald Trump）下令全美降半旗至18日下午6時。

葛蘭姆上週訪問烏克蘭後，原定12日接受國家廣播公司（NBC）週日政論節目「會晤新聞界」（Meet thePress）訪問。川普臨時在節目電話訪問中表示，昨天傍晚約7點收到他的電話，討論推動「保障美國選民資格法案」（SAVE America Act）。他剛從烏克蘭搭長途飛機返美，僅說有點疲倦，但聲音聽來「完美」，這可能是他生前最後通話。

川普表示，之後凌晨1時收到葛蘭姆辦公室人員電話告知他已過世，「這真無法置信，他就像家人一樣」。

川普表示不清楚葛蘭姆過世原因，但對有報導指救護人員前往他的住處進行心肺復甦，情況聽來合理。川普說：「應該就是那種情況，很快結束，這也許不是離開（人間）最糟的方式。」

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述急救人員電台通聯錄音報導，華府消防暨急救部門11日晚間約8時30分接獲通報，國會大樓後方南首都街（South Capitol Street）某住戶有人心臟驟停，地址為葛蘭姆登記的一所住處。

幾分鐘後，官方人士通知急救人員，一名無法確認身分的女子曾打911緊急電話，說她人不在家，但正駕車從巴爾的摩趕往葛蘭姆的地址，並說房子正門沒鎖。

現場救援人員回報住宅防盜鎖已鎖上，但房內沒人回應。通聯人員詢問，「你們是否有敲門並等候房內患者回應？」現場人員回應，「有，持續敲門。」

晚間8時35分，通聯人員詢問，「是否需增援雲梯車或警力？」現場人員回報，「將強行進入，需要華盛頓特區警方支援。」

約15分鐘後，通聯人員派出高階急救人員前往現場有心臟驟停患者住所協助。電台通報聯繫錄音未提及當事人姓名，僅說患者為73歲，但葛蘭姆為71歲。

葛蘭姆國會辦公室表示，議員因為短暫及突發疾病辭世，未多作說明，也未進一步回應報導。