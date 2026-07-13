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美國重量級參議員葛蘭姆辭世 各界哀悼

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普重要盟友、共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆辦公室今天表示，他因「短暫且突發的疾病」，於昨晚辭世，享壽71歲。法新社整理各界回應如下：

台灣總統賴清德

賴總統表示，他對此「深感哀痛」。

他在社群平台X發文說，「葛蘭姆（LindseyGraham）是台灣真正的朋友」，將永遠銘記葛蘭姆作為自由堅定擁護者與捍衛者的身影。

美國總統川普

川普今天在真實社群（Truth Social）發文推崇這位富有影響力參議員是「最偉大的人之一」。

他寫道：「參議員葛蘭姆是我所認識最偉大的人與參議員之一，如今他已離世！他總是勤奮工作，是一位真正的美國愛國者。林西（葛蘭姆的名字）將讓人無比懷念！」

美國前總統拜登

拜登表示，他與夫人對於葛蘭姆驟然離世深感震驚。

拜登指出：「我和林西在國會共事超過十年，這些年來在許多議題上緊密合作。我們曾以參議院外交委員會成員身分一同走遍世界。」

「我們常常意見不合，有時甚至是激烈爭論。但是林西和我都同意公共服務至關重要。他跟我一樣深愛著參議院這個體制，儘管它有諸多缺陷與錯綜複雜之處。」

美國前總統小布希

小布希形容葛蘭姆是「具備卓越知識的參議員，他深諳世界運作之道，也了解美國積極參與國際事務抵抗暴政的重要性」。

以色列總理尼坦雅胡

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱葛蘭姆是「以色列的摯友」。

他在聲明中表示：「在我們最近會晤時，我說：『林西是以色列的偉大朋友，也是我的珍貴友人。我們沒有比林西更好的朋友了。』林西了解以色列與美國的安全密不可分。」

「他畢生致力於保衛美國、鞏固我們同盟及捍衛自由世界。以色列失去了一位最偉大的朋友。」

烏克蘭總統澤倫斯基

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，10日才在基輔會面的葛蘭姆離世令他深感悲痛。

澤倫斯基在臉書發文指出：「俄羅斯全面侵略這些年來，他曾十度造訪烏克蘭，總是在最需要的時候與我國人民同在…美國及世界失去一位果敢的領袖。」

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩

范德賴恩（Ursula von der Leyen）高度肯定葛蘭姆捍衛烏克蘭的努力，稱他是「堅定無畏的領袖」。

她在X發文表示：「葛蘭姆參議員一直奮戰到最後，全力支持烏克蘭爭取自由，提高俄羅斯發動侵略戰爭的代價。」

「他不知疲憊地推動強化制裁，並與歐盟密切協作。他是堅定、無畏的領袖，會令人深深懷念。」

北大西洋公約組織秘書長呂特

呂特（Mark Rutte）在網路發文表示：「得知吾友林西．葛蘭姆驟逝，我深感哀痛。」

「他是美國強而有力的倡議者，堅信北約同盟，並且積極致力於終結俄羅斯對烏克蘭的戰爭。」

川普 拜登 美國

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