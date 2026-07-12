美71歲參議員葛理漢驟逝前一天仍在訪烏、會晤澤倫斯基 全美議論

美國共和黨籍資深聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）突然病逝，警方通聯記錄顯示當時有心臟驟停患者的救援記錄。由於葛理漢甫訪問烏克蘭返美，並預定出席今天的電視直播節目，全美議論紛紛。

共和黨重量級聯邦參議員葛理漢11日晚間突然過世，葛理漢國會辦公室今天證實因「短暫及突發」疾病辭世，但未說明細節。他病逝前一天仍在訪問烏克蘭，期間參訪無人機工廠、舉行記者會並會晤總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），還預定出席12日的電視節目現場訪談。

葛理漢的死訊引起全美高度議論，享壽71歲。

多家媒體根據警用聯絡資訊報導，葛理漢位於華府國會山莊的地址，當時傳出有心臟停止跳動患者需救援的通聯訊息。

南卡羅來納州選出的葛理漢屬共和黨建制派，曾3度連任，並準備於11月期中選舉爭取第5任期。

葛理漢1994年當選聯邦眾議員，國會資歷超過30年，對美國外交、軍事、司法、預算等政策具高度影響力，長期力挺台灣、以色列、烏克蘭，支持對伊朗採取軍事行動，生前仍為參院預算委員會主席。

他曾在2016年與現任總統川普（Donald Trump）爭取黨內總統提名，退選後力挺川普。

川普在個人社媒社會真實（Truth Social）貼文，葛理漢是他所認識最棒的人及參議員中的一位，如今已過世。他總是在工作，是真正的愛國者。

參院多數黨領袖圖恩（John Thune）在社媒X貼文，「今晨因同仁葛理漢過世而心情沉重。他生前在全球積極推動美國是熱愛自由國家的堅實盟友，相信並終身推動美國實力可為世界帶來福祉。」