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川普發文哀悼葛理漢：我認識最偉大的人之一 真正的愛國者

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南卡羅來納州共和黨參議員葛理漢11日突發疾病逝世，享壽71歲。美國白宮東廳2019年11月舉行慶祝聯邦法官任命確認的活動，時任總統川普（左）開玩笑稱葛理漢等聯邦參議員該回國會為更多法官提名案進行投票。路透
南卡羅來納州共和黨參議員葛理漢11日突發疾病逝世，享壽71歲。美國白宮東廳2019年11月舉行慶祝聯邦法官任命確認的活動，時任總統川普（左）開玩笑稱葛理漢等聯邦參議員該回國會為更多法官提名案進行投票。路透

華盛頓郵報報導，美國國會對伊朗鷹派代表、南卡羅來納州共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）11日突發疾病逝世，享壽71歲。美國總統川普12日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文哀悼，稱葛理漢是他所認識最偉大的人之一，也是最傑出的參議員之一，是真正的愛國者。

川普發文表示：「聯邦參議員葛理漢是我所認識最偉大的人之一，也是最傑出聯邦參議員之一。他去世了！他一生勤勉工作，是位真正的美國愛國者。我們將會非常懷念葛理漢！葛理漢後事的詳情及安排將隨後公布。太令人悲傷了！」

川普貼文連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116905798341654664

川普 華盛頓郵報 共和黨

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