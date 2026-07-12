美重量級參議員葛蘭姆驟逝 川普與以色列當局表哀悼

美國共和黨重量級聯邦參議員葛蘭姆今天驚傳驟逝消息，享壽71歲。他生前是美國總統川普的政治盟友，並且大力支持以色列。在死訊傳出後，川普與以色列當局皆致以深切哀悼。

路透社等媒體報導，葛蘭姆（Lindsey Graham）曾公開批評川普，但在川普首度入主白宮後，轉而成為其在國會山莊最忠誠的盟友之一。

葛蘭姆為國防鷹派，大力支持以色列和烏克蘭，並反對伊朗。葛蘭姆的個人網站指出，他「始終致力推動反恐戰爭結果符合美國長期國家安全利益」。

葛蘭姆逝世消息傳出後，川普隨即表示，葛蘭姆是「我所認識最偉大的人和參議員之一」，也是一位勤奮工作的愛國者。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其他高層官員今天也對他死訊表達哀悼之意，並稱他們失去了一位摯友。