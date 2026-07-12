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美國對伊朗鷹派議員葛理漢急病逝世！享壽71歲 川普上月才幫造勢

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南卡羅來納州共和黨參議員葛理漢11日突發疾病逝世，享壽71歲。圖為葛理漢（右）2024年2月出席川普（左）第二任競選造勢活動。美聯社
南卡羅來納州共和黨參議員葛理漢11日突發疾病逝世，享壽71歲。圖為葛理漢（右）2024年2月出席川普（左）第二任競選造勢活動。美聯社

華盛頓郵報報導，美國國會對伊朗鷹派代表、南卡羅來納州共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）11日突發疾病逝世，享壽71歲。

葛理漢辦公室12日清晨發布聲明指出，他於11日晚間因突發且短暫的疾病去世。聲明表示，葛理漢家屬感謝各界此刻為他們祈禱，並懇請外界在這段極其艱難的時期給予隱私。

葛理漢室美國總統川普盟友，1994年首度當選聯邦眾議員，2002年進入聯邦參議院，今年原本正尋求連任。他在多數議題上是美國總統川普的堅定盟友，但也曾在外交政策等議題上與川普意見相左。

川普6月在一場為葛理漢助選的電話造勢活動中表示，葛理漢非常傑出，長久以來一直站在他身邊。川普也提到，兩人曾在2016年共和黨總統初選中交鋒，但競爭結束後成為好友，葛理漢在參議院給予他的協助幾乎不亞於任何人。

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