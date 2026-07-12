美國對伊朗鷹派議員葛理漢急病逝世！享壽71歲 川普上月才幫造勢
華盛頓郵報報導，美國國會對伊朗鷹派代表、南卡羅來納州共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）11日突發疾病逝世，享壽71歲。
葛理漢辦公室12日清晨發布聲明指出，他於11日晚間因突發且短暫的疾病去世。聲明表示，葛理漢家屬感謝各界此刻為他們祈禱，並懇請外界在這段極其艱難的時期給予隱私。
葛理漢室美國總統川普盟友，1994年首度當選聯邦眾議員，2002年進入聯邦參議院，今年原本正尋求連任。他在多數議題上是美國總統川普的堅定盟友，但也曾在外交政策等議題上與川普意見相左。
川普6月在一場為葛理漢助選的電話造勢活動中表示，葛理漢非常傑出，長久以來一直站在他身邊。川普也提到，兩人曾在2016年共和黨總統初選中交鋒，但競爭結束後成為好友，葛理漢在參議院給予他的協助幾乎不亞於任何人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。