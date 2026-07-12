出生公民權與美寶夢1／法院守住憲法防線 黃金德曾孫：接納移民是美國價值

午後陽光穿透雲層，灑落在舊金山華埠坡地旁的「黃金德」壁畫上，「我是美國人」幾個字在牆面光影間格外醒目。站在壁畫前，黃金德曾孫諾曼．黃平靜又堅定地說，最高法院的裁決讓他看見這個國家仍有希望，但這個希望需要人去守護。

●翻轉公民定義的「黃金德」條款 撞上川普行政命令

1894年，出生於舊金山的黃金德（Wong Kim Ark）前往廣東，隔年返回舊金山，被移民官員拒絕入境並拘留，黃金德當時透過中華公所協助，一路打官司到最高法院。1898年，大法官以6票贊成、2票反對，裁判黃金德勝訴。此案確立無論父母國籍與身分，在美出生者皆享有公民權，奠定出生公民權的法律基礎。

一紙歷史性的判決，曾讓「在美出生即為公民」的防線穩固了一百多年，庇護無數跨越國界追尋美國夢的家庭。然而，歷史的進程從非直線前行，百年前被最高法院封印的排外幽靈，在一個世紀後，隨著當代地緣政治與民粹浪潮翻湧，驀然被推回眾聲喧嘩的審判台前。

美國總統川普去年重返白宮後簽署一項行政命令，要求各政府單位不得向非法居留美國和持短期簽證者產下的子女核發承認公民身分的文件。這項試圖推翻百年慣例的舉動，隨即引發法律界與民權團體的激烈反彈。

在歷經下級法院裁定違憲、今年4月最高法院聽取口頭辯論後，最高法院於6月30日做出最終裁決，否決川普試圖限縮出生公民權的行政命令。

在最高法院宣布判決後，川普抨擊最高法院作出「荒唐」判決，對美國太糟糕，「如果不改變這項荒唐至極的決定，這場司法不公將會摧毀美國」。他揚言，「但在總統支持下，國會應該就開始著手終結『昂貴又不公平』的出生公民權」。

川普先前稱，美國的出生公民權制度當初並非為了「讓中國富豪的小孩」變成美國公民，而是為了奴隸後代設立。這項制度遭到濫用，若任由現況發展，「將對美國經濟造成災難性打擊」。

●黃金德曾孫：接納移民才是美國面向世界的模樣

最高法院判決宣布後，黃金德的曾孫諾曼黃（Norman Wong）回到黃金德過去的居住地，細細品味社區最新創作、主題為「我是美國人」的壁畫。這幅不久前完工的作品，訴說著有關黃金德和早期移民身分認同的故事。他向中央社表示，很高興聽到裁決的結果，「一切都很美好」。

「這項裁決符合我們所認知的美國價值，歡迎移民才是美國應該向世界展現的面貌」。諾曼黃說，「身為黃金德後代，我很驕傲他當年挺身而出，為移民指引了方向」。

諾曼黃的妹妹珊卓．黃（Sandra Wong）難掩喜悅表示，美國迎來建國250週年，「我想不到比這項判決更好的慶祝方式了」。

判決結果一出爐，諾曼．黃的電話便接連響起，來自各方的訊息不斷湧入。他在接受中央社訪問時說：「倘若我們真的失去權利，想再把它拿回來，就沒那麼容易了。」

●黃金德是「大家的黃金德」 象徵為捍衛權利而戰

談起「黃金德」這位與他有血緣關係的「精神象徵」，諾曼．黃說，兒時他對家族的歷史一無所知，「黃金德對我來說其實也只是個陌生人...黃金德是大家的黃金德。」

諾曼黃認為，黃金德的意義早已超越家族與族裔，成為普通人捍衛基本權利的象徵；「黃金德證明了，就算你不是有錢有勢的人，也可以為自己的權利而戰」。

對諾曼．黃來說，黃金德原本是一個歷史註腳，但當出生公民權遭遇挑戰後，黃金德的象徵意義又重新被放大，「這一點，你可以感謝川普總統，也可以責怪川普總統」。

看著遊樂場裡奔跑嬉笑的孩子，諾曼．黃對未來仍抱謹慎態度。他說：「這個國家正處在一個危險時刻。我相信它還有希望，但這個希望需要人去守護，不能視為理所當然。」

「這場勝利也提醒我們，每一代人都有責任守護自己所繼承的權利」。珊卓黃補充。

●歷史街頭的勝訴狂歡 移民家庭點亮希望

判決出爐後，在法院外頭等候判決消息的民權團體「拉丁裔美國公民團結聯盟」（League of United Latin American Citizens, LULAC）聽聞結果後雀躍不已。

LULAC研究及政策協調員Lu接受中央社記者訪問表示，出生公民權這項議題不僅和拉美裔有關，也關係到亞裔、東南亞裔美國人，「關乎每一個想要來到這個國家並成為美國人的人，以及在這裡出生的人」。

她說，這項裁決的重要性在於「只要你在這裡出生，你就是美國人」，今天第14修正案得到了維護、憲法也得到了維護，這令人感到興奮。

Lu認為，這為移民家庭、孩子及混合移民身分的家庭帶來更多希望，「如果你在這裡出生，你就屬於這裡，你就是美國人，可以去追逐那個美國夢」。最重要的一點是「這為孩子提供心理上的安全感」。

本身即是出生公民權受惠者的LULAC政策研究員瓦蘭卡（Natalya Sonya Huallanca）受訪表示，身為一名懷抱夢想來到美國的秘魯移民之女，她無法想像如果沒有出生公民權，情況會是如何。

現年20歲的瓦蘭卡說，這項裁決結果能讓更多孩子生活在美國夢之中，在美國擁有更好的未來。

在美國西岸，加州檢察總長邦塔（Rob Bonta）在判決宣布隔天，在舊金山市府律師邱信福（David Chiu）陪同下參與集會，向群眾表示：「這是我們共同的勝利...移民讓我們國家強大、移民讓我們國家偉大。」

「今天我們所有人能站在這裡，都是因為他（黃金德）的勇氣」。邱信福說，舊金山市是第一個對川普政府提起訴訟的城市，因為出生公民權的故事「就是舊金山的歷史」；這不只是一項抽象法律原則，它關乎真實的人民、家庭以及嬰兒。

邱信福強調，美國即將迎接建國250週年，最高法院的裁決提醒了「我們是誰」。

他也提醒移民權利的戰場尚未結束，並呼籲國會在移民議題上採取行動。

●法律背後的隱形高牆 行政限縮風險仍在

儘管最高法院在憲法層面守住了防線，但在第一線的法律實務界眼中，移民群體的考驗遠未結束。

在南加州執業的移民律師陳啟耕向中央社記者表示，這項裁定確認，美國憲法第14修正案長期以來通行的見解：「在美國出生即取得美國公民身分。」

陳啟耕解釋，簡單來說，無論父母是什麼身分、如何進入美國，在美國出生的孩子就是美國公民。但他指出，川普政府仍可能透過其他方式，嚴格限制赴美生子。

他補充，美國政府後續可能從海關、入境與簽證審查著手。若外國孕婦被認定赴美主要目的是為了讓孩子取得美國公民身分，入境時面臨更嚴格審查，甚至在海關被擋下來。

陳啟耕分析，最高法院判決確認後，外國人在美國合法工作、留學的情況下懷孕生子，孩子取得美國籍如同以往沒有問題。但如果刻意要飛美國生孩子，讓孩子成為所謂的「美寶」，可能面臨較高的法律風險。美國政府未來可能加強審查，限制懷孕後期的婦女搭飛機入境美國。

除了入境面臨嚴格審查，他指出，未來申請綠卡或公民時，移民局可能回頭檢視當事人過去是否曾經專程到美國生孩子，如果不是自費，涉及占用美國社會福利，可能受到嚴格檢視。

美國最高法院裁定憲法確實保障出生公民權，川普政府接下來就只能靠修正案來改變這點。修正案需要國會參眾兩院2/3的多數票以及3/4的州立法機關的批准方可過關。這個過程有可能會耗上多年的時間，而距今最近一條憲法修正案獲批通過已經是1992年的事。

出生公民權－這場關於身分、認同與生存權的拉鋸戰，依然持續上演，體制的拉鋸與隱形的高牆或許也從未真正消失，但正如諾曼．黃在歷史風雨後看見的微光：「這個國家依然有希望，但這個希望需要人去守護。」