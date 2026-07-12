川普屢點名台灣 美學者：台美是半導體夥伴非競爭者

美國總統川普重返白宮以來，屢次在晶片議題上點名台灣。美國學者孔明尚表示，台灣並未奪走美國晶片業，而是協助將晶片製造出來；在半導體方面，美、台並非競爭者而是戰略夥伴，這樣的夥伴關係對美國工業目標至關重要。

川普（Donald Trump）去年重返白宮後關稅措施不斷，藉以促使製造業回流美國。他日前接受美媒專訪再次聲稱台灣拿走100%的晶片產業，但在關稅措施下，晶片商正從台灣遷回美國，預計在他任期結束前，將有40%到60%的晶片製造落腳美國。

對此，華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）資深研究員孔明尚（Michael Cunningham）近日以電子郵件回覆中央社記者提問表示，「台灣沒有奪走美國的晶片業」。美國企業目前在半導體設計領域仍占絕對領先地位，他們將晶片製造外包給台灣企業。

他指出，雖然這些台灣企業主要在台灣本土生產晶片，但目前也正將部分製造業務移往美國，「這是一種對美國及其半導體產業有利的夥伴關係」。

「台積電及其部分供應鏈夥伴增加對美投資，但他們並未離開台灣。」孔明尚表示，這些是全新的投資，屬於他們在台灣及全球其他既有營運版圖之外的擴充，且也有在台灣興建新的晶圓廠。

他說：「隨著全球對半導體的需求在未來幾年可望持續增長，台灣作為製造樞紐的重要性只會與日俱增。」

至於川普屢次點名台灣的原因，孔明尚分析，這反映了川普的世界觀，他似乎渴望扭轉近幾十年來困擾美國的「去工業化」現象，且無法接受美國在半導體如此關鍵的物資上依賴進口。台灣在製造這些關鍵零組件的主導地位過於顯眼，使其成為箭靶。

然而，他指出，並非只有川普注意到這種風險，美國兩黨對於「依賴台灣半導體構成威脅，必須將相當比例的晶片製造移回美國」存有共識。先前拜登政府同樣試圖將晶片製造移回美國，只是採取和川普截然不同的方式。

拜登政府推出補助措施，川普則是祭出關稅大刀。

孔明尚認為，對台灣半導體過度依賴的擔憂，很大程度上源於過去10年來對於台海衝突風險的「聳動論述」。有關「台灣有事」的揣測雖促成美國對台灣更公開的支持，但也引發「全球超過90%的先進半導體產能集中在台灣，是否明智」的討論。

對於川普預估他卸任前，將有40%到60%的晶片製造落腳美國，孔明尚直言，這絕不可能。川普卸任時，美國本土的晶片產量可能會比他剛上任時多出不少，但美國對台灣的依賴在短短幾年內，不太可能出現實質減少。

孔明尚分析，台灣擁有全球最完整的產業聚落，能以比美國更低的成本、更高的品質及更龐大的產量來製造晶片，「這是不爭的事實」。台積電是美國優秀的合作夥伴，但要打造台灣耗費數十年才發展出來的產業聚落，絕非單靠亞利桑那州幾座晶圓廠和進駐的供應鏈夥伴就能做到。

他直指，如果想要複製台灣發展的成果，美國就必須投入同等努力和投資；和已在製造領域占主導地位的台灣企業合作是正確方向。

孔明尚近期也以「美國晶片的未來依舊繞不開台灣」（America’s Chip Future Still Runs ThroughTaiwan）為題發表評論指出，在半導體方面，美國和台灣並非競爭者，而是戰略夥伴，這樣的夥伴關係對美國工業目標至關重要。

他寫道，美國企業目前占全球超過50%的晶片營收，這源於多重優勢，但和台灣的合作特別重要，「台灣並沒有偷走美國半導體產業，而是將其製造出來。」

他分析，透過將製造業務外包給第三方晶圓代工廠，輝達（NVIDIA）和高通（Qualcomm）等美企得以省下興建晶圓廠所需的費用，將資金投入研發，設計出更先進的晶片。「只要這種模式持續運作，很難想像中國或其他任何國家的企業能夠趕上，更別說是超越這些美國的產業龍頭。」

隨著製造業逐漸回流美國，孔明尚認為，美國的半導體晶圓廠將在建立專業知識、實現供應鏈多元化及補充台灣進口等方面發揮重要作用，不過，在可預見的未來，仍不太可能取代台灣的生產。