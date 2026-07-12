台藝術家陶亞倫華府VR個展 虛擬科技促反思何謂真實

台灣藝術家陶亞倫首度到美國華府舉辦個展，共展出3件作品，包括VR創作「徘徊的幽靈」系列中的2件作品，聚焦烏托邦式的紀念性建築和虛擬樂園，在虛擬空間創造一個「理想世界」，藉由藝術方式表達眼前看到的並非「真實」。

身兼國立清華大學科技藝術研究所專任教授的陶亞倫首度赴華府展出作品，展出地點為「國際藝術與藝術家協會」位於華府的希利爾藝廊（IA&A at Hillyer），展期由7月4日至8月2日。

陶亞倫被視為台灣新媒體藝術的先鋒，這次在華府展出的創作包括虛擬實境（VR）系列作品「徘徊的幽靈」其中的2件，聚焦烏托邦式的紀念性建築及虛擬樂園，觀展民眾必須穿戴VR眼鏡以體驗沉浸式的虛擬實境；另外還有錄像作品「盲流計畫－烏克蘭」。

陶亞倫今天下午和策展人在希利爾藝廊進行對談，分享參展作品的創作歷程及理念。

談及「徘徊的幽靈」作品，陶亞倫會後接受中央社記者採訪表示，現今的虛擬科技可以讓人在虛擬空間創造一個理想的世界，但這個理想世界在現實中並不會發生，他透過藝術方式表達「我們眼前看到的東西不是真的，其實是原來在我們腦袋裡面」，用虛擬科技呈現出來。

他說，這就像是「用科技的材料在反省科技後面的本身，政治跟資本的問題」。

另外，陶亞倫表示，「盲流計畫－烏克蘭」作品則是透過一個「虛擬的身體」，帶著烏克蘭流亡青年回家，希望藉此呈現突破現實世界的阻礙，像是邊界問題等。

「盲流計畫－烏克蘭」作品記錄陶亞倫2023年走進烏克蘭青年麥克斯（Maksym Fyk）家鄉的過程。麥克斯在俄烏戰爭爆發後展開流亡，陶亞倫藉由自行組裝的機器設備，讓麥克斯在異地只要戴上VR 3D頭戴顯示器，就能體驗親身回家視角。

陶亞倫這次在華府的VR個展獲得文化部等單位支持。