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美國熱浪週末飆攝氏43度 4400萬人處高溫警戒
美國洛磯山脈及北部平原地區，本週末預計氣溫將飆破攝氏43度（華氏110度），約有4400萬美國人處於熱浪高溫警戒當中。
法新社報導，美國國家氣象局（National WeatherService）警示，這波氣溫遠高於季節平均值，有可能打破紀錄。尤其在猶他州鹽湖城（Salt Lake City），預計將出現前所未見的高溫。
國家氣象局天氣預報中心今天表示：「本週末預期將出現危險高溫，有可能連續兩天創下每日最高溫紀錄，氣溫達到華氏三位數。」
預估最熱的一天是12日，包括蒙大拿州、北達科他州等多個北部州，預計將達到華氏100至110度之間。
此外，美國東南部天氣同樣酷熱，包括舉行世界盃足球賽8強戰英格蘭對挪威的佛羅里達州邁阿密市。
就在一週前，美國東部也經歷另一波熱浪，紐約、費城等地氣溫一度飆上華氏104度左右。
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