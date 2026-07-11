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文字獄？紐時揭新空軍一號安全疑慮 多名記者收川普政府傳票

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
紐時報導披露新空軍一號的安全疑慮後，川普政府已向多名紐時記者發出傳票。路透社
紐時報導披露新空軍一號的安全疑慮後，川普政府已向多名紐時記者發出傳票。路透社

美國「紐約時報」（New York Times）報導，該報披露新空軍一號的安全疑慮後，川普政府已向多名紐時記者發出傳票。

美聯社報導，卡達贈送美國總統川普的新專機上週已開始執飛。

紐約時報報導，昨天發出的傳票要求紐時記者於15日前往曼哈頓的聯邦大陪審團（federal grand jury）作證，並表示聯邦探員已將部分傳票直接送至記者的家中。

白宮和司法部今天未立即就回應置評請求。

紐時委任律師麥克洛（David McCraw）在聲明中表示：「聯邦執法人員出現在新聞記者的家門口，應該會震驚任何相信憲法及其所保障新聞自由的美國人的良知。」

川普本週搭乘新空軍一號前往土耳其參加北大西洋公約組織（NATO）峰會。但他8日離開土耳其時，改搭一架舊型空軍一號專機，前往英格蘭索夫克郡（Suffolk）的麥登豪（Mildenhall）皇家空軍基地，接著換搭新專機返回安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。

川普臨時改搭舊空軍一號離開土耳其的時間點，正值美國與伊朗脆弱的停火協議破裂、美軍對伊朗發動空襲，以及德黑蘭攻擊3個波斯灣阿拉伯國家之際。

由於伊朗與土耳其接壤，而川普離開土耳其時改搭舊空軍一號，引發外界臆測這架由卡達贈送、斥資4億美元進行改裝的新專機，可能缺乏某些先進安全與反制系統。

紐時引述匿名消息來源報導，在特勤局（SecretService）的要求下，川普改搭舊空軍一號。報導還提到新專機缺乏舊空軍一號具備的部分先進安全功能，其中包括反飛彈能力。

川普駁斥新專機有任何安全疑慮，並在社群媒體發文表示，在麥登豪停留是為了讓當地官兵能夠參觀新專機。

川普向隨行記者否認伊朗相關安全疑慮，是兩架專機一同飛回國的原因。

在被問及是否知悉伊朗對空軍一號構成任何具體威脅時，川普說：「我隨時都面臨威脅，我在他們名單上排名第一。」

白宮隨後否認新空軍一號存在任何安全疑慮。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在聲明中表示：「新空軍一號是一架先進客機，配備高規格安全協定，能確保總統及其幕僚的安全。正如總統最近所言，美國有許多敵人正盯著他，我們正運用現有一切工具來應對這些威脅。」

紐時報導，該報收到傳票的記者，包括巴恩斯（Julian E. Barnes）、李普頓（Eric Lipton）、佩傑（Tyler Pager）與施密特（Eric Schmitt）。

今年稍早，司法部也曾發出傳票試圖迫使「華盛頓郵報」（The Washington Post） 和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）記者出庭作證。司法部後來撤回相關傳票。

紐約時報 卡達 川普 伊朗

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