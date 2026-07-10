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德州豪宅社區驚傳槍響 少年凌晨僅穿內褲持槍遊蕩遭警方擊斃

聯合新聞網／ 綜合報導
少年在街上持槍遊蕩，隨後遭警方擊斃。非當事人。示意圖／ingimage
少年在街上持槍遊蕩，隨後遭警方擊斃。非當事人。示意圖／ingimage

美國德州日前發生一起致命槍擊事件。一名18歲少年凌晨時分僅穿著內褲、手持手槍在高級住宅區街道上遊蕩，期間疑似朝鄰居開槍。警方接獲報案後趕抵現場，多次要求他放下武器，但少年最後仍舉槍朝警員射擊，遭警方開槍擊斃。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件發生於週三（8日）凌晨，地點位於德州博恩（Boerne）一處社區。18歲少年霍多（Austin Hodo）與家人居住在當地價值約130萬美元（約新台幣4,179萬元）的住宅內。警方接獲報案後獲知，一名男子疑似朝鄰居開槍，隨即派遣警員前往現場。

當警方抵達時，發現霍多站在社區道路中央，身上僅穿著內褲，手中持有一把手槍。警方指出，他當時剛從私立日內瓦博恩學校（Geneva School of Boerne）畢業，原本計畫今年秋天進入德州理工大學（Texas Tech University）就讀。

事後公開的警車行車紀錄器畫面顯示，警員抵達後，不斷要求霍多放下手中的槍械。影片中，警員至少20次喊話，希望他停止危險行為，但霍多似乎沒有回應，也沒有按照指示行動。

畫面顯示，霍多手中拿著一件衣服遮掩手槍，之後慢慢朝警員方向靠近。他突然舉起手槍並朝現場4名警員開火，警方也立即還擊。影片在槍聲響起後中斷，但通訊錄音顯示，警員隨即呼叫救護人員，並開始對霍多進行急救。

警方表示，霍多遭槍擊倒地後，警員迅速靠近並提供醫療協助，救護人員抵達時確認他仍有脈搏，但他不久後在現場宣告死亡。整起事件中沒有警員受傷。

當地警長辦公室表示：「儘管警員多次要求霍多放下武器，他仍拒絕配合。在他持續靠近警員並舉槍射擊後，警員才開槍回應。」目前案件仍在調查中，警方尚未公布少年持槍及開火的動機。

德州 槍擊

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