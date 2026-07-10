近五分之一美國年輕人仍住家裡 高房價逼Z世代延後獨立

美國Z世代面臨財務挑戰，不少人只好選擇繼續與父母同住省錢。一項最新分析指出，近五分之一25至34歲的年輕人目前仍與父母或祖父母同住，比例創下歷史新高。專家認為，高房價、高房租與就業市場降溫，讓越來越多年輕人不得不延後搬出去，甚至無法結婚或買房。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，研究機構John Burns Research and Consulting分析美國人口普查資料，目前約有19%的25至34歲成年人仍住在老家，而不是租屋或買房子。雖然不少人仍希望有朝一日能擁有自己的房子，但現實卻越來越難。

專家指出，2022年起，美國房貸利率大幅攀升，加上房價居高不下，年輕人的購屋能力明顯下降。分析顯示，2025年僅不到30%的25至34歲族群擁有自住房屋，遠低於1990年的約40%。

除了買房變難，租屋壓力也同步增加。全美平均租金在2020年至2024年間上漲近30%，而價格較低、適合首購族的「入門住宅」也因建築成本上升而越來越少，新建住宅大多鎖定財力較雄厚的買家。此外，許多年輕人還背負學貸，更難存到頭期款。

不過，與父母同住的原因並不全是經濟困難。29歲的公關從業人員戈梅斯（Elizabeth Gomes）表示，自己有工作，也負擔每月700美元（約新台幣2.2萬元）的房租給父母，但若搬出去，在當地租一間套房就要近2,000美元（約新台幣6.4萬元），生活品質將大幅下降。因為這樣，她寧可繼續與家人同住，把錢花在旅行、聚餐與娛樂上。

研究也發現，約七成仍住在家中的25至34歲年輕人其實都有工作，顯示問題主要出在居住成本，而非失業。人口學家芬尼根（Eric Finnigan）認為，這與當年千禧世代曾被認為「永遠買不起房」的情況相似，後來不少人仍成功追上購屋進度。

他表示，如今社會對成年後與父母同住的觀感已大幅改變，不再像過去被視為失敗的象徵，而更像是一種因應高房價的現實選擇。「這只是人生階段延後，不是人生停滯。」他也相信，只要經濟環境改善，Z世代終究仍會踏入房市，只是時間比上一代更晚。