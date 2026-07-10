柯克遇刺案 室友稱嫌犯行兇後情緒崩潰落淚

美國保守派網紅柯克（Charlie Kirk）去年遇刺身亡，被告羅賓森（Tyler Robinson）室友垂格茲（Lance Twiggs）於錄影證詞指出，羅賓森犯案數日後情緒崩潰，坦言後悔。

法新社報導，被控謀殺柯克的男子，行兇數日後情緒崩潰，悔恨落淚。這段內容今天出現在法庭的錄影證詞。

柯克擁有廣大影響力，亦是美國總統川普支持者，外界多認為他在大選中為川普爭取大批年輕選票。

柯克案聽證會已進行至第4天，主要目的是在裁定是否有足夠證據，將現年23歲的羅賓森交付審判。

羅賓森的室友垂格茲（Lance Twiggs）在影片中向調查人員表示：「我當面問他（羅賓森），前一晚所說的話是不是真的，他說是真的。」

「他開始有點哭了，還說希望自己沒做這件事。」

在共和黨家庭中成長的羅賓森，若因去年9月在猶他州校園槍殺柯克罪名成立，未來恐面臨死刑。這起案件震驚全美，也在右派政壇掀起波瀾。

調查人員先前透露，羅賓森曾透過簡訊向垂格茲坦承犯案，訊息中他表示已受夠柯克散播的「仇恨」。

羅賓森與垂格茲的關係一直是美國社會關注焦點，這起案件外界也保持追蹤。

垂格茲正在進行性別轉換、準備成為女性。他不僅是室友，也與羅賓森有戀愛關係。網路上因此出現熱烈揣測，認為這段關係可能是謀殺柯克的動機之一。

柯克生前是基督教民族主義者，批判LGBT群體（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者）立場十分鮮明。

垂格茲向調查人員表示，羅賓森有時會談論政治話題。

他回憶說：「（羅賓森）通常會聊開車上班時在廣播所聽到的內容。」但案發前，「我個人從未聽他特別提過柯克。」

垂格茲還表示，兩人「並沒有真的」討論過美國跨性別者與LGBT群體的處境。

垂格茲告訴調查人員，兩人於2023年初識，一開始只是室友關係，直到羅賓森搬入後「兩、三個月」才開始交往。

羅賓森目前尚未表明將如何答辯。

目前在猶他州進行的這一輪訴訟程序，預計明天結束。