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川普解雇美國選舉協助委員會成員 期中選舉前引關注

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

美國媒體報導，總統川普9日解雇負責確保選舉準確與安全的「美國選舉協助委員會」最後2名委員。由於距離11月的期中選舉僅下剩數月時間，此舉引發關注。

今日美國報（USA Today）報導，跨黨派機構「美國選舉協助委員會」（Election Assistance Commission，EAC）通常由4名委員組成，其中2名由共和黨提名的委員今年稍早已經辭職。此次遭免職的2位委員均由民主黨提名，他們於9日收到通知解雇的電子郵件。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，其中1名遭解職委員收到白宮官員寄出的電郵，內容寫道：「謹代表美國總統川普寫信通知您，您已被解除EAC委員職務，即日起生效。」

此舉引發多名民主黨人士的譴責。亞利桑那州州務卿方特斯（Adrian Fontes）形容此舉「不負責任且極其危險」，顯示本屆政府「仍然執意要為全國選務人員製造混亂」。

維吉尼亞州聯邦參議員華納（Mark Warner）也在社群平台X發文表示，「不論黨派的每一個美國人」都應該對這項決定感到憂心。

他說：「在2026年期中選舉的前幾個月解雇所有剩餘委員，這項舉措非比尋常，政府必須立即對此做出解釋」。

非營利法律和政策研究所「布倫南司法中心」（Brennan Center for Justice）執行長瓦德曼（MichaelWaldman）指出，鑒於川普「持續試圖干預選舉」，這些解職決定「令人深感擔憂」。

瓦德曼還說，EAC的兩黨制架構是經過國會刻意設計，依規定4名委員中不得有超過2人來自同一政黨。該組織成立於2002年，負責驗證投票設備，並管理數億美元的聯邦選舉補助金。

川普過去曾透過行政命令要求EAC在選民登記表格中加入公民身分證明，因而與EAC發生衝突。CNN報導，這項要求大致已遭法院阻擋。

據報導，EAC若要批准任何行動，需取得4名委員中至少3人的同意，但補足現有空缺可能需要數月時間。

川普 期中選舉 美國

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