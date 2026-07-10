川普名字冠上佛州棕櫚灘國際機場 支持者讚值得、反對者酸品味差

美國佛羅里達州一座機場今天以川普名字重新命名，顯示美國總統川普與他的支持者正在加速擴張其個人品牌，將他的名字與肖像印刻在從國家地標到鈔票等各類事物上。

法新社報導，川普的兒子艾瑞克．川普（Eric Trump）搭乘家族波音（Boeing）757私人專機「川普一號」（Trump Force One）降落在這座近半個世紀以來一直被稱為棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）的地點，慶祝機場冠上川普名字。

面帶笑容的艾瑞克在全新命名的唐納．J．川普總統國際機場（President Donald J. Trump International Airport）接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「這是美好的一天。」這座機場距離川普家族的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）高爾夫渡假莊園僅有短短車程。

這座機場更名案已由佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）簽署成法。

艾瑞克說：「我認為沒有誰比川普更能代表棕櫚灘，甚至可以說是整個佛羅里達州。」

他指出，從機場離開的主要道路，早已被命名為「唐納．J．川普總統大道」（President Donald J.Trump Boulevard）。

他說，現在，任何飛往棕櫚灘的旅客，都會拿到一張機票，「上面會永久看到DJT字樣」。

川普兒子艾瑞克搭乘家族波音757私人專機「川普一號」，降落在川普總統國際機場。 法新社

今天在機場的旅客對更名一事意見分歧。企業包機飛行員貝里（Chris Bailey）對此表示歡迎，他告訴法新社，川普「的確做了夠多的事，值得以他的名字為機場命名」。

但有些人持反對意見。身為醫師的馬諾夫（John Manov）說：「棕櫚灘這個品牌更好。大家其實不太喜歡川普。這樣做顯得品味不佳。」

美國打破長久以來避免在貨幣與建築物上表彰在世人物、尤其是現任總統的慣例，川普名字與肖像正迅速出現在各地。

包括美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在內的官員，昨天在田納西州為新命名的唐納．J．川普大橋（Donald J. Trump Bridge）舉行揭幕儀式。

貝森特說：「過去田納西州的車牌曾經有個標語，寫著『跟著我來田納西』。現在，所有跟著那些車子的人，都會經過40號州際公路（Interstate 40）上的唐納．J．川普大橋。」

華府目前已有更名後的唐納．J．川普美國和平研究所（Donald J. Trump United States Institute of Peace），主要政府建築外牆也已懸掛印有他肖像的巨幅海報。

川普的名字也曾短暫被冠在華府著名的甘迺迪中心（Kennedy Center）表演藝術場館上，後來遭法官裁定此舉違法。

除此之外，還有冠上川普品牌的簽證、醫療與其他官方政府計畫。

川普的肖像預計將出現在部分美國護照上，且已出現在國家公園的通行證上。美國還宣布將有一整個「川普級」海軍軍艦系列。

美國財政部表示，川普的簽名將於今年稍晚出現在美元紙鈔上，創下另一項首例。