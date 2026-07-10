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美完成航空產業調查 川普暫緩對商用飛機課徵新關稅

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

根據美國總統川普今天簽署的公告，美國在完成對商用飛機產業的調查後，決定暫不對商用飛機及其零組件課徵新的進口關稅

法新社報導，美國商務部調查指出，外國政府措施「持續損害」美國商用飛機製造產業，且美國對海外供應鏈的依賴程度過高。

不過，這項公告指出，商務部長「也建議不要立刻對進口民用飛機、噴射引擎及相關零組件課徵關稅」，以應對可能帶來的國安風險。

自川普去年重返白宮以來，他已對美國貿易夥伴實施大規模關稅措施，並針對鋼鋁及汽車等產業加徵高額關稅。

雖然川普推動的多項全球性關稅最終遭美國最高法院推翻，但針對特定產業的關稅措施依然有效。

這次對航空產業的調查，是根據1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款進行，這也是川普之前對其他產業實施關稅援引的法律依據。

目前，川普政府正尋求與貿易夥伴進一步協商以調整進口量，使其規模「不致危害美國國家安全」。

儘管如此，川普簽署的這項公告仍保留未來採取進一步措施的可能性。

川普 關稅 美國商務部

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