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川普上訴遭駁回 法官下令即賠卡洛爾500萬美元

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統川普作家卡洛爾指控性侵誹謗罪，兩案經陪審團判決敗訴，川普提起上訴，其中一案最高法院上週拒絕受理，法官今天下令，川普應即支付卡洛爾500萬美元賠償金外加利息。

法新社報導，上週美國最高法院拒絕受理川普對2023年5月原判的上訴。此案中川普須為性侵罪賠償200萬美元，另為誹謗罪賠償300萬美元。

川普在對此案提起上訴時，已依照法律程序向法院繳納約550萬美元的保證金，如今最高法院拒絕受理上訴，此案的判決與賠償即告確定。

今天，聯邦法官凱普蘭（Lewis Kaplan）下令，川普應即從保證金中提付500萬美元賠償金，外加利息。

另一案，卡洛爾控告川普誹謗名譽，陪審團於2024年1月判決川普敗訴，應賠償8330萬美元 ，此案仍在上訴中，賠償金也暫緩支付。

現年82歲的卡洛爾（E. Jean Carroll），曾任記者及專欄作家。她指控川普於1996年在紐約一家百貨公司的試衣室中性侵她。另一案，卡洛爾指控川普在2019年誹謗她，當時她首度公開控訴川普性侵，川普卻稱「她不是我的菜」，並稱她編造故事是為了搏取她的回憶錄銷售量。

卡洛爾 川普 美國最高法院 性侵 誹謗罪 作家

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