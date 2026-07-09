美企加速採用中國AI模型 美國會議員研議聯手反制

人工智慧（AI）已成美中競爭核心。鑑於愈來愈多美國企業為降低成本採用中國AI模型，美國國會議員正研議反制策略，眾議院已著手調查企業使用情形，同時檢視因應措施是否到位。

美國財經媒體CNBC報導，中國AI模型近來逐漸趕上美國競爭者，且使用成本更低，在美國獲得愈來愈多企業採用。加密貨幣公司Coinbase、AI新創公司Lindy.ai等科技業高層都曾公開推薦以中國模型來降低成本。

今年4月，川普政府指控中國實體正在發動「工業規模的行動」剽竊美國AI系統，並表示將探討追究外國行為者責任的方式。路透社昨天報導，北京方面也正考慮限縮海外用戶使用中國頂尖AI模型的管道。

美國國務院發言人告訴CNBC，「愈來愈多美國企業採用中國AI模型，引發嚴重疑慮」，因為這些「AI模型的設計目的，是宣揚北京當局的論調、審查異見，並反映中共的意識形態與價值觀」。

中國駐英國大使館發言人指出，中國「反對無端指控與惡意抹黑他們AI發展」的言論，並稱「中國蓬勃發展的AI產業，是建立在自立自強的科技實力之上」。

美國聯邦眾議院國土安全委員會（House Committeeon Homeland Security）、美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）4月宣布，將聯手調查美國企業擴大採用中國AI模型的情形，同時檢視美國相關因應措施是否到位。

眾院國土安全委員會主席加巴里諾（AndrewGarbarino）告訴CNBC：「近期有報導指出，中國某個開放權重模型，在偵測特定漏洞與網路安全任務上，已媲美美國頂尖模型，這令人高度警惕。」

儘管美國政府部分部門已禁用深度求索（DeepSeek）等中國AI模型，但並未禁止美國企業使用。

一名要求匿名的美國眾院幕僚告訴CNBC：「委員會也正在審查，美國是否具備足夠的開放權重AI策略，以確保美國企業和資安防禦人員，未來不會被迫在價格昂貴或受限的美國模型，與成本低廉且性能強大的中國替代方案之間二選一。」

網路安全與基礎設施保護小組委員會（Subcommittee on Cybersecurity and InfrastructureProtection）主席奧格斯（Andy Ogles）呼籲，美國應訂定「嚴謹的策略」，確保美國模型成為中國模型「實質的替代方案」。

布魯金斯研究所（Brookings）約翰桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）研究員陳凱新（KyleChan）告訴CNBC，政府可考慮實施「聯邦採購禁令」，如此一來，將限制政府機構以及為美國政府服務的私人企業使用中國AI模型。

新美國安全中心（CNAS）科技與國家安全計畫高級研究員芮姆樂（Daniel Remler）告訴CNBC，限制美國企業使用中國AI模型，除了可能引發憲法第一修正案（First Amendment）爭議，也可能傷害到正在使用這些模型的新創企業，或對開源模型的整體發展氣氛造成寒蟬效應。