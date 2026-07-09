緬因州參院選戰生變 普拉特納退選民主黨急尋接棒人

美國緬因州民主黨聯邦參議員候選人普拉特納（Graham Platner）今天透過影片宣布暫停競選，為民主黨重新提名新候選人以挑戰共和黨聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）鋪路。這場選戰被視為11月期中選舉最重要的參議院戰役之一。

普拉特納宣布退選前，一名女子向有線電視新聞網（CNN）及政治網站Politico指控，他約5年前在兩人處於非正式交往期間，酒醉後對她性侵。普拉特納則否認這項指控。

普拉特納在發布於社群平台X的影片中指出，「我們相信，若要讓這場選舉持續下去，就不能由我來代表。因此，我們決定暫停所有競選活動」，並表示將正式提出退選文件。

他說：「這是一個非常艱難的決定，因為我知道有些人會認為這代表我承認有罪，但絕非如此。我們不是因為這些指控而退出，而是因為掌權者正在剝奪我們推動這場選舉所需要的基礎。」

普拉特納的競選活動自一開始便爭議不斷。他胸前曾有一個骷髏與交叉骨頭的刺青，被指與納粹符號有關聯。

CNN曾報導，普拉特納在已刪除的社群媒體貼文中，曾自稱「共產主義者」，稱「所有警察都是混蛋」，並表示美國鄉村白人「確實既種族歧視又愚蠢」。

普拉特納否認這些言論代表現在的立場，表示那些發文是在自己對社會感到失望、憤怒時所寫下。

消息曝光後，許多民主黨人紛紛要求他退選，包括他在國會的重要盟友、佛蒙特州獨立派聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

根據規定，普拉特納須在7月13日前完成退選程序，屆時民主黨將有兩週時間提名新的候選人。

目前被點名可能接替普拉特納的人選，包括前緬因州疾病管制與預防中心主任夏哈（Nirav Shah）、緬因州州務卿貝勞斯（Shenna Bellows）、前州參議員傑克森（Troy Jackson）。

此外，啤酒廠老闆丹克雷班（Dan Kleban）今天正式宣布投入選戰。他表示：「我相信自己能團結民主黨，並在11月擊敗柯林斯。」

緬因州民主黨今天通過召開提名大會計畫，以便在普拉特納正式退選後選出新候選人。緬因州參議員選舉被視為民主黨爭取重掌聯邦參議院多數席次的重要戰場。民主黨必須淨增4席，且其中大部分必須來自傳統共和黨票倉。

儘管過去幾位資金充裕的民主黨候選人都未能擊敗柯林斯，但民主黨認為，今年全國政治氛圍較有利，加上前副總統賀錦麗（Kamala Harris）於2024年總統大選在緬因州領先近7個百分點，使民主黨對今年選情抱持期待。

不過，不少緬因州選民擔憂，距離11月選舉已所剩無幾，臨時更換候選人恐影響民主黨勝選機會。