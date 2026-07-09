住房成本飆升 美國年輕人與爸媽同住比例創新高

美國一項調查顯示，在25至34歲的族群中，約有1/5的人與父母或祖父母同住，比例創下歷史新高。這主要是受到房價與租金攀升、及首購族房源短缺的衝擊。今夏舊金山2房公寓的月租金中位數便高達5700美元（約新台幣18萬元）。

美國主流文化過去強調個人獨立；年輕人年滿18歲上大學或出社會後，通常就會搬出家門。經典美劇「歡樂單身派對」（Seinfeld）曾將主角搬回家住描繪為人生谷底。

近期，多項調查則指出，全美各地越來越多年輕人與父母同住，反映出在社會觀念變遷之外，高房價與生活成本的壓力，讓一群想買房的年輕人不得不向現實妥協。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）今天引述房地產市場研究機構John Burns Research and Consulting調查指出，25至34歲族群中，近1/5的人仍與父母或祖父母同住。那些典型的人生里程碑，結婚、生子、買房，正不斷被推向更遙遠的未來。

房地產網站Realtor.com近期針對美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據的分析也指出，2025年，美國35歲以下與父母同住的成年人達到創紀錄的2520萬人，這代表每3名年輕人，就有約1人住在家裡。

相較於千禧世代面對的經濟不景氣，20世紀末出生的Z世代正受到幾個大環境趨勢的衝擊，當中包括國家人口成長放緩，及適合首購族的產品逐漸消失、供給不足。

由於土地、建材與法規成本攀升，建商為追求更高利潤，紛紛轉做高總價建案、迎合財力雄厚、年長的買家，導致首購族的房源供給縮減。不僅如此，租屋也變得困難。

租金追蹤網站Zumper的數據顯示，舊金山的1房公寓月租金中位數已突破4000美元（約新台幣12萬8000元），2房公寓更高達5700美元，為10多年來最貴。

房地產平台Zillow數據顯示，2020年至2024年間，全美典型租金上漲了近30%。

從事電影行銷工作、最近搬回家中的柴普曼（NickChapman）告訴財經內幕，「我現在真的不再把這件事看成什麼丟臉的事。因為我只是覺得，這就是新的現實」。

柴普曼仍希望有一天可以買房子，實現美國夢。

人口學家芬尼根（Eric Finnigan）則樂觀指出，以千禧世代的經驗來看，這批當初買不起房的族群後來也逐步追上進度，「這只是人生階段被延後，並不代表人生階段消失了。」一旦條件改善或時機成熟，現在的年輕人或許就會搬出去獨立生活。