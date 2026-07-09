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川普不服！將要求最高法院重審出生公民權案 但勝算低

經濟日報／ 編譯季晶晶/綜合外電
川普表示將要求最高法院重審出生公民權案，但勝算不被看好。法新社
川普表示將要求最高法院重審出生公民權案，但勝算不被看好。法新社

美國總統川普周三表示，將向最高法院提出重審請求，試圖改變法院日前否決他限制出生公民權行政命令的裁決。不過，由於最高法院幾乎從不重審已判決案件，此舉勝算極低。

最高法院6月30日裁定，根據美國憲法第十四修正案，凡是在美國出生的嬰兒，都自動取得美國公民身分，因此駁回川普的行政令，該命令原本欲取消許多移民子女的這項權利。

最高法院自1965年以來，從未同意重審已完成辯論的案件；最近一次推翻自己已作出的判決，更要追溯到1956年。

川普在Truth Social發文稱，美墨邊境及墨西哥各地正豎立告示牌與大型廣告看板，宣傳出生公民權，甚至打出「接生服務4,000美元起」的廣告。

他還稱，全美各地也正出現類似看板，這場「騙局」將非法賺進數十億美元，任何願意付錢的人都能取得美國公民身分。

川普說，美國公民身分不是商品，販售公民身分本身就是犯罪，最高法院的裁決是錯誤的。

他表示，將要求最高法院重新審理此案，並警告，若法院不改變這項「荒謬至極」的決定，這場司法誤判將毀掉美國。

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