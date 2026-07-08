川普政策亂無章法？今後經濟施政依循5大原則 對全球影響甚鉅

美國財政部長貝森特上月發表一場重要演說，華爾街和經濟學家都未給予足夠的關注。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，這場演講凸顯川普政府為今後美國在變遷中的全球經濟體系運作將依照五大原則，勢必給美國家庭、世界各國、全球企業和投資人帶來重大影響。

川普第一任把關稅武器化，矛頭尤其對準占美國便宜、未給美國應有互惠待遇的中國大陸。川普2.0關稅打擊面更廣，砲火幾乎向全世界掃射，攻擊目標大幅擴增，因為意識到新冠疫情暴露供應鏈和關鍵物資網絡的弱點。俄烏戰爭和伊朗戰爭爆發後，對俄羅斯和伊朗的制裁雖大幅收緊，卻成效不彰，正促使川普政府採取新策略，以「經濟怒火」（Economic Fury）策略取代對付伊朗的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事戰略。

然而，川普政府的上述決定顯得亂無章法，華爾街大致視為個案、臨時的決定，甚至把去年關稅髮夾彎戲稱為「川普總是畏縮」（TACO）。

貝森特6月23日在紐約經濟俱樂部的演講，則凸顯出這些政策措施不再像是恣意、即興、亂無章法的決定。貝森特在演說中強調，今後傳統商業利益不再擺在首位，國家安全、美國國內政治乃至地緣政治考量不再退居次位。

他在演說中強調，川普政府的經濟施政將秉持五大核心原則：

一、全國經濟產能攸關國家經濟安全

二、開放的貿易與投資必須嚴格信守平等互惠原則，合作才能持之以恆

三、美國必須主動為將來的新興科技制定標準

四、美國在全球金融體系的主導地位必須維護，並善用它作為治國工具

五、所有經濟治國之道，都必須明顯改善美國大眾福祉

伊爾艾朗在紐約時報發表文章指出，由此看來，最可能的結局，將是川普政府將擴大落實關稅、投資與支付系統「武器化」，用來對付美國的經濟敵手。這將伴隨著更多強有力的產業政策、擴大運用出口限制，並且對第三國施加更大壓力，包括運用次級制裁威脅。

後果將在未來體現於四大層面：

對美國家庭而言，進口產品超級便宜的時代已落幕。今後焦點將從「成本」轉向「供應鏈韌性」。

對其他國家而言，無條件進入美國市場的時代已結束。未來，要想觸及美國消費者，貿易、投資、科技和監管標準都必須向美國看齊。

對企業而言，「正好及時」的生產策略告終，將被「以防萬一」的策略取而代之。換言之，未來將普遍見到備用供應鏈，工廠也將「回岸」，更就近服務美國消費者。

對投資人而言，資產價格與資產類別（例如股票與債券）的關聯性，將更受政府產業政策、軍事戰略、貿易與投資障礙等考量主導，而商業和經濟考量退居次位。因此，投資人或許必須跟著調整投資組合，更著重與國家安全和國內產能相關的類股（包括軍工業），並降低對全球貿易和「咽喉點」曝險大的類股。

伊爾艾朗的結論是，此刻正處於過渡時期，從原先崇尚經濟效率的時代，轉向受地緣經濟和經濟治國考量形塑的時代。對全球經濟與金融市場而言，這是全新的操作系統，必須隨著調整。抗拒改變者將面臨莫大風險：被突如其來的政策轉變、懲罰性關稅和舊有體系崩解衝擊，而措手不及。各行各業的領導人若要在新時代取得決定性的競爭優勢，就必須認清這個現實並積極調適。