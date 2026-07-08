紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

美聯社報導，紐約市中央車站附近一棟38層摩天大樓7日驚傳坍塌風險，2根結構柱嚴重曲折、樓地板下陷，還有多處出現裂縫。當局判定結構不穩後後已封鎖周邊道路、疏散附近建築民眾，並出動工人緊急進行加固作業。

這棟建於1970年代的大樓，原為製藥巨擘輝瑞總部，目前正改建為豪華公寓，距離聯合國紐約總部與知名地標克萊斯勒大樓僅幾個街區。消防人員當地時間7日上午8時左右接獲通報後趕抵現場，隨即疏散施工人員及周邊建築民眾，包括一所學校、外交機構辦公室、以色列領事館與多家飯店。

紐約市長曼達尼當天下午表示，大樓仍處於不穩定狀態，形容情況「極其嚴重」。市府官員隨後逐層檢查，未發現受損柱體進一步位移，因此允許承包商展開緊急修繕。

現場畫面顯示，大樓21樓一根結構柱嚴重彎曲。紐約市消防局表示，除2根柱體屈曲外，現場還出現多處裂縫與樓地板下陷。工人當晚開始在大樓內架設臨時支撐，相關加固作業預計將持續數日。

消防局長艾斯波西托（John Esposito）表示，這棟大樓採鋼骨結構，即使發生坍塌，也較可能是局部崩落，而非整棟建築全面倒塌。

專家表示，短期內須先架設臨時支撐，代替受損柱體承受建築重量，再進行更全面的結構評估。由於原本由受損柱體承擔的重量可能已轉移至大樓其他部位，實際損害範圍恐不只目前可見區域。

這起事件也影響鄰近大中央車站的曼哈頓中城交通。部分居民7日晚間獲准返家，但不少在附近上班的民眾仍不確定何時能返回辦公室。

開發商MetroLoft表示，受影響範圍僅限於工地內2棟建築其中一棟的一小部分，整棟大樓沒有倒塌風險，現場也沒有碎片掉落。該公司創辦人柏曼（Nathan Berman）告訴華爾街日報，大樓頂部約15層加寬後增加的重量，可能是柱體受損原因，發生屈曲的2根柱子也可能未獲適當補強。

柏曼強調，大樓約95%的結構仍保持穩固完整，但目前仍不清楚為何只有這2根柱體出現問題，相關原因仍待調查。

這項改建案規畫興建超過1600戶住宅，開發商稱其為紐約市史上規模最大的辦公大樓改建住宅計畫。建築局紀錄顯示，工程先前曾因多項安全違規遭市府開罰，包括玻璃與金屬構件從建築掉落，以及工人從梯子摔落。