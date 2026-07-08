美移民官員取締非法移民爆衝突 墨西哥籍駕駛遭擊斃

美國移民暨海關執法局今天表示，一名執法人員昨天在休士頓攔查車輛時，因駕駛規避逮捕，甚至企圖開車衝撞，出於自衛因素將他擊斃。拉丁裔議員及相關團體要求展開調查。

路透社報導，美國近來正大舉加強取締非法移民，類似槍擊事件時有所聞。

美國移民暨海關執法局（ICE）表示，這名男子是墨西哥國籍的「非法外籍人士」，在聯邦移民官員執行「針對性執法行動」期間「衝撞執法車輛，拒絕服從多項口頭指令，並以自身車輛為武器，企圖輾壓一名執法人員」，執法人員「出於自衛因素而開槍」擊中這名駕駛，男子隨後被送往醫院，但仍傷重不治。

這名駕駛的身分已證實為艾拉烏喬（LorenzoSalgado Araujo）。自稱是死者兒子的薩加多（RonaldoSalgado）告訴美國西語電視台世界電視台（Telemundo）的休士頓分台（Houston），他的父親在附近尋找臨時工期間遭到射殺。

路透社無法立即核實死者的移民身分，也無法核實槍擊事件具體事發經過。

路透社查看附近商家監視攝影機畫面，畫面中有一人倒臥在白色廂型車旁的地上，四周被多名執法人員包圍，這似乎是槍擊事件發生後的現場畫面。

休士頓消防局發言人勞林斯（Rustin Rawlings）表示，消防人員趕抵現場時，發現一名男子腹部中彈，現場正在接受心肺復甦術，隨後被送往醫院。

美國移民暨海關執法局在今天的聲明中表示，聯邦調查局（FBI）將主導這起槍擊事件的調查。FBI未立即回應置評請求。

代表當地選區的聯邦眾議員賈西亞（Sylvia Garcia）呼籲展開「全面且公正的調查」，並表示「受害者家屬、我的選民以及整個社區，都有權獲得完整且透明的說明」。

拉丁裔美國公民團結聯盟（League of United LatinAmerican Citizens）主席巴洛馬雷斯（RomanPalomares）今天也強調應展開獨立調查，認為移民局涉及槍擊與過度使用武力的情況已成常態，「每一起事件都讓一個家庭得不到交代，並讓整個社區陷入恐懼之中」。