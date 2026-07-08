加州IT公司涉中資背景 美FCC列國安風險企業名單

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天將Digitalsystem Technology加入對美國國安構成風險的企業名單之中，指這間設在加州洛杉磯的資訊科技公司與中國的電信企業有關聯，且所有權屬於一名中國籍人士。

FCC同時駁回了Digitalsystem Technology提供國際電信服務的申請，說這間公司有遭中國威脅行為者利用的可能性。

FCC指出：「中國政府及其他威脅主體有可能利用所有的潛在漏洞，傷害美國國家安全及執法利益」，並對美國通訊內容可能遭到蒐集、干擾或被重新導向深表關切。

Digitalsystem Technology和中國駐美大使館均尚未立即回覆置評請求。

FCC表示，Digitalsystem Technology與香港電訊盈科、中國聯通、中國移動的合作關係，引人關切。

在此之前，FCC已以國家安全為由，禁止中國聯通、中國移動和中國電信為美國提供國際電信服務。

去年10月15日，FCC表示正著手撤銷香港主要電信公司、電訊盈科子公司香港電訊（HKT）在美國營運資格。

FCC先前已提出一項草案，擬禁止美國電信業者與被視為國安風險的中方電信企業進行網絡互連。中國業者則表示，這項措施恐對全球通訊網絡造成嚴重干擾。

上個月，FCC宣布將禁止進口包括華為、大華、中興通訊及海康威在內的多家中國製造商的更多設備，這是華府打擊中製電子產品的最新舉措，同時禁止新型中國製無人機與路由器進口。

FCC還指出，Digitalsystem Technology官網原本將華為、大華、海康威視、中興通訊等公司列為合作夥伴，之後更新網站內容，改稱這些企業為客戶。