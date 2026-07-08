川普將解除對土耳其制裁 有意出售F-35戰機

美國總統川普今天宣布，他將解除美國因土耳其購買俄羅斯防空飛彈而實施的制裁，並表示有意向這個北約盟國出售F-35戰鬥機，此舉很可能在美國國會面臨強烈反對。

路透社報導，這是美國總統睽違11年來首度訪問土耳其，川普抵達機場時受到土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）以盛大的國家級儀式歡迎，期間土耳其騎兵還護送川普車隊駛往總統府。

這兩位領導人在公開發言時互相讚揚。在川普任內，土耳其日益惡化的人權紀錄從未成為令華府關注的議題。

川普在土耳其總統府向媒體發表談話時，多次讚揚艾爾段，說他與艾爾段之間「很有默契」，並稱華府與安卡拉的關係從未如此良好。相較之下，在前總統拜登執政時期，美土關係較為疏遠，如今熱絡的互動幾乎可說是出現徹底轉變。

儘管關係有所改善，土耳其2019年採購俄羅斯S-400系統，以及華府2020年對土耳其一家主要國防公司祭出制裁，並將土耳其排除在F-35匿蹤戰機計畫之外，這些事件長期以來一直是兩國關係的癥結點。雖然解決那些問題可以消除兩國關係中的主要摩擦點，但目前根據美國法律，相關戰機軍售仍受阻。

川普這次訪問土耳其是要參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，他在與艾爾段會面前表示：「我們將解除制裁。該是時候了。我們不想制裁朋友。」他補充說，他的國務卿與財政部長正在著手處理這個問題。

被問到他對安卡拉仍擁有俄羅斯S-400是否感到擔憂時，川普表示他並不擔心。他說：「只要是與土耳其有關的事，我都沒有任何擔憂。我認為，我們目前與土耳其的關係，可能比以往任何時候還要好。」

川普也指出，他可能會支持讓土耳其購買F-35匿蹤戰機，即使他沒有說明在美國國會反對下，他將如何進行這項交易。

川普說：「在許多方面，土耳其比我們認為會忠誠的其他國家都更加忠誠…這是一架很棒的飛機，是最好的，目前為止最頂尖的飛機。這當然是我們將會考慮的事。」

艾爾段也說，他希望安卡拉採購F-35戰機的願望能有正面結果。艾爾段說：「我們先前已與美國討論過這件事，並獲承諾會得到5架戰鬥機。我知道川普先生一向信守承諾。」

美國國會於2019年底通過一項法律，規定只要土耳其持有S-400系統，就禁止向土耳其出售任何F-35戰機，理由是這個俄製系統將對美製戰機構成安全風險。目前，根據美國法律，如果土耳其希望重新加入F-35專案，便不得操作或持有S-400系統。

由共和黨聯邦眾議員勞勒（Mike Lawler）與民主黨聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）領銜的一個跨黨派國會議員小組上週致函川普，表達他們對向土耳其出售F-35戰機的「嚴重關切」，信中援引美國法律，並提及土耳其與伊朗的關係和「反以色列言論」。

共和黨聯邦參議員柯寧（John Cornyn）今天清晨在社群平台X上發文表示：「我希望這不是真的。」他指的是一篇關於川普有意出售F-35戰機的報導。