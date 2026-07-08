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曼哈頓鬧區高樓梁柱彎曲變形 當局疏散附近民眾

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

紐約官員表示，今天上午交通尖峰時段曼哈頓鬧區一棟施工中高樓傳出2根梁柱彎曲變形，且部分樓層出現塌陷，當局緊急疏散大樓附近旅館、商店及公寓內民眾，周圍街道持續封閉。

路透社報導，紐約市消防局（FDNY）表示，美東時間今天上午8時前獲報第42街一棟37層樓高的大樓有磚塊掉落。人員到場後發現大樓第21層和22層的2根梁柱彎曲變形，多個樓層甚至有塌陷的情況。

消防局表示，已疏散大樓周圍建築物內的民眾，街道持續封閉，目前未傳出有人員傷亡。

位於紐約中央車站（Grand Central Station）附近的這棟大樓，之前是跨國製藥公司輝瑞（Pfizer）總部，目前正從商辦改建為公寓住宅。

法新社報導，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示：「大樓有2根結構柱彎曲變形，多個樓層還出現龜裂及塌陷。這棟建物仍處於不穩定狀態，執法人員現場觀察到受損梁柱持續位移。情況極為嚴重。」

曼達尼說，已確認施工現場所有工人安全撤離，並補充說專案工程師正與結構工程師研議加固計畫。他強調，「我們充分確認這些建築安全無虞後，才允許紐約市民返回。」

官員表示將部署救援梁柱支撐組，加強大樓結構安全。另據美聯社報導，大樓第21層至第26層有持續塌陷的情況。

法新社記者現場觀察，大樓附近旅館、商家、公寓住宅內的民眾以及一所學校師生均已撤離，警方與消防隊在現場戒備，周圍街道持續封閉。相關單位正出動無人機協助評估大樓受損情形。

據報導，這個改建計畫總面積約130萬平方英尺，預計提供約1600戶高級住宅出租，工期原訂2027年初結束，完工後將成為紐約市歷來規模最大的商辦改建住宅計畫。

負責此案的建商暫未回應置評請求。

紐約

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