美國慶煙火拚世界紀錄 華府一度成全球空污最嚴重城市

根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir數據，在川普政府大力宣傳為「精彩絕倫」的美國獨立日大型煙火秀落幕後，華盛頓一度成為全球空氣污染最嚴重的大城市。

法新社報導，白宮「自由250」（Freedom 250）主辦單位委託Pyrotecnico公司承辦美國建國250週年的國慶煙火秀，計劃在40分鐘內施放85萬發煙火，力拚打破世界紀錄。不過專家警告，在如此短時間內施放大量煙火，恐為民眾健康帶來重大風險。

今年美國國慶恰逢破紀錄熱浪侵襲，各地遊行、社區派對及烤肉等慶祝活動都受到影響，當天壓軸的煙火秀也因雷暴延後逾1小時，直到午夜前才正式施放。

自7月4日晚間約8時起，隨著各地陸續施放煙火，華府的空污監測站偵測到污染濃度上升，在主秀開始後，細懸浮微粒（PM2.5）濃度急遽攀升，位於下風處的民眾視線遭濃煙遮蔽，大量煙霧不斷飄向觀賞煙火的人群。

法新社檢視華府官方監測資料發現，其中一處監測站的PM2.5濃度一度超過每立方公尺200微克。粒徑小於2.5微米的細懸浮微粒可深入肺部，不僅可能造成急性傷害，也會增加長期罹病風險。

美國環境保護署（EPA）規定的24小時PM2.5平均濃度標準上限為每立方公尺35微克。

華府及周邊地區，包括鄰近的維吉尼亞州與馬里蘭州當晚皆發布「紫色警報」（Code Purple），代表空氣品質已達「極不健康」等級，除了高風險族群，一般民眾也可能受到衝擊。

IQAir彙整公家和民營多方資料，華府在7月5日凌晨約3時至5時間，一度成為全球空氣污染最嚴重的主要城市，所幸隨後而至的大雨驅散煙霧，空氣品質約在7月5日中午恢復正常。

馬里蘭大學（University of Maryland）學者狄克森（Russell Dickerson）表示：「我們躲過了一劫。情況確實非常糟，但原本可能還會更加嚴重。」

截至目前，華府排名已降至第41名，排名前3的城市依序為印尼首都雅加達（Jakarta）、剛果民主共和國首都金夏沙（Kinshasa）及衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）。

針對相關情況，環境保護署發言人賀西（BrigitHirsch）向法新社表示：「煙火很精彩，希望大家都在美國首都及周邊地區盡情享受了慶祝美國建國250週年的煙火秀。」

Pyrotecnico先前表示，希望打破菲律賓在2016年元旦創下最大規模煙火秀的金氏世界紀錄（GuinnessWorld Records）。菲律賓當時共施放約81萬1000發煙火。

不過，目前還無法確認美國是否成功刷新這項紀錄。

金氏世界紀錄發言人向法新社證實已接獲申請，不過「現階段尚無法確認是否已成功締造新紀錄，必須等主辦單位提交相關證據，並由團隊完成全面審查後才能正式確認」。