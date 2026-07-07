川普首曝習近平訪美時間！預告9月24日前後 稱要蓋白宮宴會廳迎接
美國總統川普表示，他預計將於9月24日前後會晤中國大陸國家主席習近平，時間與聯合國大會同期。
彭博資訊報導，川普6日在一場活動中談到白宮宴會廳興建計畫時，提到習近平可能到訪白宮的日期，並表示習近平可能往訪，也是興建新宴會廳的原因之一。
川普說：「例如，習主席將在9月24日前後來這裡，我相信是這個時間。我們需要一個大型宴會廳，可以容納數千人來見他。每個人都想見他。」
連結：https://x.com/biznakenya/status/2074222909439049995?s=20
川普先前曾表示，預計於9月接待習近平，但未曾提出可能的訪問日期。如果習近平屆時造訪華府，行程將與一年一度的聯合國大會同期。川普預定於9月22日在聯合國大會發表演說，通常也會在紐約停留數晚，與其他世界領袖會晤；習近平自2012年就任以來，僅出席聯合國大會一次。
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