白人至上團體國慶遊行引議 美內政部長：屬言論自由

美國內政部長柏根今天表示，基於言論自由保障，聯邦官員沒有任何理由阻止白人至上主義團體「愛國者陣線」昨天在華府舉行國慶日集會遊行。

柏根（Doug Burgum）在美國有線電視新聞網（CNN）的「美國國情」（State of the Union）節目上指出，數以百計蒙面的「愛國者陣線」（PatriotFront）成員於獨立紀念日當天在華府遊行並未觸法。

柏根說，儘管他「絕不同意」該團體的白人至上及反移民意識形態，他們仍受言論自由保護，即便這「使民主顯得混亂」。

他談到，在華府國家廣場（National Mall）上批評美國總統川普（Donald Trump）的抗議者也享有同樣的權利，正是因為美國保障言論自由。

柏根拒絕透露自己是否譴責「愛國者陣線」，或是否會建議川普表態譴責。他也試圖淡化此事，稱他們只是美國獨立250週年眾多紀念活動中的少數特例。

「愛國者陣線」曾批評民主。該團體在自己的網站上發表宣言，表示「民主辜負這個曾經偉大的國家」，美國需要「強制重啟」，才能「恢復我們先祖的傳統與美德」。他們以先祖指稱過去來自歐洲的定居者。

「愛國者陣線」成員昨天在鼓聲伴隨下行經國會大廈及聯邦車站（Union Station）附近，隨後搭乘地鐵轉往華府郊區。