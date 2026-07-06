聽新聞
0:00 / 0:00
熱浪襲捲美國 紐澤西州官員通報19死
熱浪肆虐美國中西部和大西洋沿岸之際，紐澤西州（New Jersey）官員近日表示，該州已接獲通報至少19起高溫相關死亡案例。
法新社報導，紐澤西州衛生部長華盛頓（RaynardWashington）4日召開記者會表示：「整個州疑似涉及高溫的死亡人數已增至19人。遺憾的是，許多死者被發現陳屍在未裝空調的住處，部分死者是在街道上、甚至在車內被發現。」
美國國家氣象局（National Weather Service）表示，在美國7月4日國慶連假期間，約有1億6000萬名美國民眾處在「嚴重」或「極端」高溫警報範圍內。
當局呼籲民眾待在室內、確認鄰居狀況、比平時攝取更多水分。家中未裝空調的民眾，建議前往設有空調之處。
紐澤西州州長薛瑞爾（Mikie Sherrill）警告居民：「這個天氣既極端又危險…而且是我們超過14年來遇過最熱的一段時期。」
美國近來出現「熱穹頂」（heat dome）現象，主要是高氣壓系統像鍋蓋一樣困住暖空氣所致。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。