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熱浪襲捲美國 紐澤西州官員通報19死

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國國家氣象局（National Weather Service）表示，在美國7月4日國慶連假期間，約有1億6000萬名美國民眾處在「嚴重」或「極端」高溫警報範圍內。 法新社
美國國家氣象局（National Weather Service）表示，在美國7月4日國慶連假期間，約有1億6000萬名美國民眾處在「嚴重」或「極端」高溫警報範圍內。 法新社

熱浪肆虐美國中西部和大西洋沿岸之際，紐澤西州（New Jersey）官員近日表示，該州已接獲通報至少19起高溫相關死亡案例。

法新社報導，紐澤西州衛生部長華盛頓（RaynardWashington）4日召開記者會表示：「整個州疑似涉及高溫的死亡人數已增至19人。遺憾的是，許多死者被發現陳屍在未裝空調的住處，部分死者是在街道上、甚至在車內被發現。」

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，在美國7月4日國慶連假期間，約有1億6000萬名美國民眾處在「嚴重」或「極端」高溫警報範圍內。

當局呼籲民眾待在室內、確認鄰居狀況、比平時攝取更多水分。家中未裝空調的民眾，建議前往設有空調之處。

紐澤西州州長薛瑞爾（Mikie Sherrill）警告居民：「這個天氣既極端又危險…而且是我們超過14年來遇過最熱的一段時期。」

美國近來出現「熱穹頂」（heat dome）現象，主要是高氣壓系統像鍋蓋一樣困住暖空氣所致。

華盛頓 美國 熱浪

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