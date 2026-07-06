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降落芝加哥前傳巨響 達美班機遭國慶煙火擊中
根據報導，在7月4日芝加哥全城慶祝國慶日之際，達美航空（Delta AirLines）一架班機遭高空施放的煙火擊中。
美聯社報導，達美航空1076號航班昨晚準備降落芝加哥中途國際機場（Midway International Airport）之前，機長向飛航管制員通報，一枚煙火在飛機下降時擊中客機。
根據LiveATC.net發布的錄音檔，機長描述當時在機上聽到「一聲巨響」。
根據錄音內容，這起事件發生時，飛機飛行高度僅有約60至76公尺。機長表示，機組人員當時只能希望那聲巨響只是發射煙火的砲筒管爆炸的聲音。
美國聯邦航空總署（FAA）與達美航空均表示，這架自亞特蘭大起飛、載有52名乘客及6名機組員的班機，已於當地時間晚間8時30分左右安全降落。
這起事件未造成機上人員受傷。總部位於亞特蘭大的達美航空今天表示，維修人員檢查這架空中巴士A319後，未發現任何損壞。
美國聯邦航空總署表示，將調查這起事件。
目前尚不清楚昨天是否還有其他飛機遭煙火擊中。但在 LiveATC.net的錄音檔中，可以聽到飛航管制員表示，已經接獲「多起通報」指稱有類似事件，且芝加哥市政府官員也已掌握相關情況。
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